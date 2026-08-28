Haberler

Japonya'da 33 Yıl Saklanan Güney Koreli Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da 1993'te 15 günlük vizeyle giren 72 yaşındaki Güney Koreli, 33 yıl sonra ihbar üzerine gözaltına alındı. Daha yüksek maaş umuduyla kaldığını söyleyen adam, vize ihlali nedeniyle yargılanacak.

Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yapan Güney Korelinin, 33 yılın ardından gözaltına alındığı bildirildi.

The Japan Times'ın haberine göre, Shizuoka bölgesi polis yetkilileri, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, 1993'te kardeşinin pasaportu ve 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı düşünülen 72 yaşındaki Güney Korelinin ihbar üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan kişinin daha yüksek maaşlı bir iş bulma umuduyla ülkeye giriş yaptığını söylediği aktarılan açıklamada, kişinin suçunu kabul ettiği kaydedildi.

Japonya'da, 2000 yılında yenilenen göçmenlik yasasının yürürlüğe girmesine kadar vize süresini aşmak cezalandırılabilir bir suç değildi. Bu kapsamda söz konusu kişinin vize süresini 26 yıl aştığı ve buna uygun değerlendirileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin üzgün halini gören Trabzonspor taraftarı dayanamadı

Dün geceye damga vuran görüntü: Eğme başını eğme...
Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı

Küvetten çıkmıyor! Ünlü oyuncu bu kez ofisini oraya taşıdı
Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı

Ülke alarma geçti! Sarhoş olup saldırgan hale geliyorlar
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı

UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı