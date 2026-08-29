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Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu

Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu Haber Videosunu İzle
Aboubakar yeniden Türkiye'de! Yeni takımı resmen belli oldu
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Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, bir yıllık aranın ardından geri döndü. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 34 yaşındaki Kamerunlu golcüyü kadrosuna kattığını "Ailemize hoş geldin Vincent Aboubakar" sözleriyle açıkladı.

  • Vincent Aboubakar, Bodrum FK ile anlaşarak Türkiye'deki yeni takımı resmen belli oldu.
  • Bodrum FK, 34 yaşındaki Kamerunlu golcünün transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Aboubakar, Beşiktaş'ta 117 maçta 60 gol, Hatayspor'da ise 28 maçta 8 gol attı.

Vincent Aboubakar'ın Türkiye'deki yeni adresi belli oldu. Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen ve ardından Hatayspor'a transfer olan Kamerunlu golcü, Bodrum FK ile anlaşma sağladı.  Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Bodrum FK, 34 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu.

BODRUM FK RESMEN AÇIKLADI

Bodrum FK, Aboubakar'ın transferini kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Kulübün paylaşımında, “Ailemize hoş geldin Vincent Aboubakar” ifadelerine yer verildi. Böylece Aboubakar, bir yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'de forma giyecek.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ FARKLI DÖNEM

Aboubakar'ın Türkiye macerası Beşiktaş ile başladı. Siyah-beyazlı formayı üç farklı dönemde giyen Kamerunlu santrfor, toplam 117 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli golcü bu karşılaşmalarda 60 gol atarken 14 asist yaptı.

HATAYSPOR'DA 8 GOL ATTI

Beşiktaş'ın ardından Hatayspor kadrosuna katılan Aboubakar, burada 28 karşılaşmaya çıktı. Kamerunlu futbolcu, Hatayspor formasıyla 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 34 yaşındaki Vincent Aboubakar, Türkiye kariyerindeki yeni dönemine Bodrum FK formasıyla devam edecek.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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