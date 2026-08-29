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Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor Haber Videosunu İzle
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor
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Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Rafael Leao'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Milan ve Portekizli yıldızla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda Abdullah Kavukcu, Leao'yu almak için İtalya'ya gitti. 27 yaşındaki yıldızın bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, transfer döneminin en büyük hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Rafael Leao için Milan ve futbolcuyla anlaşma sağladı. Portekizli yıldızın transfer işlemlerini tamamlamak üzere cumartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

45 MİLYON EURO VE BONUSLAR

Galatasaray, 27 yaşındaki hücum oyuncusunun bonservisi için Milan'a 45 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Rafael Leao ise sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Portekizli futbolcu, Galatasaray'dan yıllık net 12 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

OSIMHEN TELEFONU AÇTI

Leao'nun Galatasaray'ı tercih etmesinde takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in de etkili olduğu belirtildi. Osimhen'in Leao'yu telefonla aradığı ve sarı-kırmızılı kulübe transfer olması konusunda Portekizli yıldızla görüştüğü aktarıldı.

ABDULLAH KAVUKCU İTALYA'YA GİTTİ

Transferi sonuçlandırmak için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu cuma gecesi İtalya'ya gitti. Taraflar arasındaki son işlemlerin ardından Leao'nun cumartesi günü İstanbul'a hareket etmesi planlandı.

SAAT 16.00'DA İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın yeni transferinin cumartesi günü saat 16.00 sıralarında İstanbul'a inmesi bekleniyor. Leao'nun İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

LEAO AÇIKLADI: YARIN MİLANO'DAN AYRILIYORUM

Portekizli yıldız da Milan'ın cuma gecesi Venezia ile oynadığı karşılaşmanın ardından ayrılığının sinyalini verdi. Leao, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Yarın Milano'dan ayrılıyorum.” ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 10 GOL ATTI

Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki yıldızın İstanbul'a gelmesiyle birlikte transferde resmi imzaların atılması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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