Merz ve Macron AB'nin rekabetini artıracak reformlar istiyor

Almanya Başbakanı Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB içinde uzun süredir tartışılan ekonomik reformlar konusunda sürecin hızlandırılmasını istedi. Ancak Berlin ile Paris arasında görüş ayrılıkları da var. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği'nin (AB) daha rekabetçi olabilmesi için ekonomik reformların acil bir şekilde gerekli olduğunu dile getirdi.

Belçika'nın Liege kenti yakınlarındaki Alden Biesen Sarayı'nda, AB devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen gayri resmi toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Merz, "Biz Avrupa Birliği'ni daha hızlı yapmak istiyoruz, biz onu daha iyi yapmak istiyoruz" dedi.

AB'nin finansmanı ile ilgili soruların gündemlerinde olmadığını da ifade eden Merz, ele alacakları konuların sadece Birliğin rekabet gücü ve AB iç pazarının tamamlanması ile ilgili olduğunu vurguladı.

Macron'dan AB'yi bölebilecek öneri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Merz gibi Avrupa ekonomisini güçlendirmeye yönelik kararların ivedilikle alınması konusunda ısrarcı. Alden Biese Sarayı'nda, gazetecilerin karşısına Almanya Başbakanı Merz ile yan yana çıkan Macron, Haziran ayına dek somut kararların alınması gerektiğini dile getirdi.

Macron, 27 üye ülkenin Haziran ayına kadar birlikte ilerleyememesi halinde, sadece kararlara imza atan ülkelerle bir tür "güçlendirilmiş iş birliği" seçeneğinin açık tutulması gerektiğini savundu.

Belçika'nın Anvers kentinde Çarşamba günü yapılan bir sanayi toplantısında, Almanya ile Fransa'nın AB içinde olası reformlara dair bakış açılarındaki farklılık görülmüştü. Almanya Başbakanı Merz, "tüm sektörlerde" AB düzenlemelerinin sistematik olarak kaldırılmasını talep ederken Fransız lider Macron, Avrupa endüstrisinin korunmasına yönelik daha fazla önlemlerin hayata geçirilmesini istemiş ve teknolojiler ile inovasyonların finansmanı için Avrupa'nın ortak borçlanmasını sağlayacak bir yapının tesis edilmesinin gerekli olduğunu dile getirmişti.

Merz: Kararlar bir sonraki AB Zirvesi'nde alınabilir

Friedrich Merz ise Perşembe günü yaptığı açıklamanın devamında, Birliğin ekonomi politikasına ilişkin, Emmanuel Macron'la kendisinin, bu konularda neredeyse hep görüş birliği içinde olduklarını ifade ederek "bugün, herhangi bir karar almadan ileriye doğru bir adım atacağımıza inanıyorum" dedi. Almanya Başbakanı, ilgili konuların ise dört hafta sonra yapılacak AB Zirvesi'nde karara bağlanabileceğini aktardı.

Alden Biesen Sarayı'ndaki bir günlük toplantıda, Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile Eski İtalya Başbakanı Enrico Letta'nın, AB iç pazarının reforme edilmesine ilişkin raporları değerlendiriliyor.

Reuters / ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle