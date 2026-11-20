Mersin Üniversitesinin (MEÜ) küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında geliştirdiği 11 proje, sürdürülebilir tarım, denizlerdeki yaşam, kıyılardaki kentleşme ve akademik alanlardaki ihtiyaçlara yönelik bilimsel katkı sağlayacak.

Üniversitenin Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü öncülüğünde akademisyen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan projeler, Antalya'da süren Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) uluslararası kamuoyuna sunuldu.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için geliştirilen projelerde, sürdürülebilir tarım, denizlerdeki yaşam, kıyılardaki kentleşme ile birçok akademik alan ve birimdeki konular ele alındı.

Akdeniz'deki biyoçeşitlilik değişiminin yansımaları, su verimliliği ve dirençli tarım için yapay zekayla toprak analizi, konargöçer yaşam tarzı, yapılara yönelik dirençli tasarım laboratuvarı ve subtropikal meyveler için uygunluk haritalarının çıkarıldığı projeler, iklim krizine karşı mücadeleye yol haritası çizdi.

"Projelerimize çok ilgi vardı"

MEÜ'nün COP31 koordinasyonundan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, AA muhabirine, organizasyona Türkiye'ye yakışır projelerle katıldıklarını söyledi.

COP31 sürecinde projelerin sunumunu yaptıklarını anlatan Öztürk, "Katılım çok büyüktü, genişti. Projelerimize ve sunumlarımıza hem ulusal hem de uluslararası anlamda çok ilgi vardı. Birçok işbirliği geliştirme fırsatı yakaladık. Hocalarımız bu işbirliklerini değerlendirecektir çünkü uluslararasılaşma kapsamında da bu işbirlikleri işte böyle ortamlarda sağlanıyor. O açıdan çok değerliydi." dedi.

Öztürk, projelerin uygulanabilir olduğu yönünde ciddi dönüşler aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz iddialı projelerle başvurduk ve hepsi de kabul edildi. Oradaki yoğun ilgiyi de görünce, projeler sunulurken insanların ilgisinden dolayı biz de heyecanlandık. Bir şekilde bunlar zaten yürüyecek olan projeler ama belki artık daha şevkle ve motivasyonu yüksek olarak yürüyecek hocalarımız. Ayrıca COP31'e 11 öğrencimiz de katıldı. Projelerimiz arasındaki 'Su Verimliliği ve Dirençli Tarım İçin Yapay Zekayla Toprak Analizi ve Karar Desteği' çok önemli çünkü analiz ve toprağın durumu önemli. Hele bir de buna yapay zekayı dahil ettiğimiz zaman ne kadar doğru değerlendirilirse karar alma sürecinde de önemli bir çalışma. 'Bolkar Dağı-Konar Göçerleri: Doğayla Uyum İçinde Yaşayan Bir Kültürün İzinde' şeklinde bir projemiz var. 'Geçmişte insanlar nasıl yaşıyordu ve çevre bilinci nasıldı, çevreyi nasıl koruyorlardı?' ve iklim değişikliğine zarar verecek uygulamalarının olmadığını, onların örnekleriyle görmek, onlardan feyz almak açısından yine önemli bir proje."

MEÜ'nün diğer projeleri hakkında da bilgi veren Öztürk, birçok alan için iklim krizine karşı çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Akdeniz'deki biyoçeşitlilik değişimi ele alındı

Üniversitenin Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ayas da COP31'e "İklim Değişiminin Etkileri Altında Dönüşen Bir Ekosistem: Doğu Akdeniz" adlı projeyle katıldıklarını dile getirdi.

Projenin temelinde Akdeniz'in olduğunu anlatan Ayas, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğiyle Akdeniz değişiyor. Deniz ısınıyor ve aslında biyoçeşitlilik değişiyor. Akdeniz'deki iklim krizinin etkisini aslında ortaya koyarken dönüşen bir denizden bahsettik ve iklime uyum stratejileri açısından da yıllardır yaptığımız gözlemlerden çıkarttığımız uzun dönemli izlemelerin sonuçlarını COP31'de sunduk. Aslında denizler karadaki yaşamın garantisi. Biz dünya sistemi açısından karayla denizi bir olarak görmeliyiz. Doğu Akdeniz en şanssız, en fazla ısınan alanlardan bir tanesi. Mersin'de uzun yıllardır yaptığımız işler, biyoçeşitliliğin korunması, deniz çayırlarının iklim değişikliği karşısındaki etkilenme potansiyeli, bunlara karşı nasıl dirençli, çalışır hale getirilebilir yönündeki deneyimlerimizi diğer ülkelerden gelen katılımcılarla paylaştık."

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nida Naycı da organizasyonda "Kıyılarda İklim Direnci İçin Etkileşimli Tasarım Laboratuvarı" projesini sunduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"COP31'in önem verdiği başlıklardan bir tanesi de iklim dirençli şehirlerdi. Özellikle içinde bulunduğumuz Akdeniz havzası iklim krizinden öncelikle etkilenen sıcak alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla Akdeniz havzasındaki kentler de çok farklı iklim kaynaklı tehditlere maruz kalıyor. Biz de bu kapsamda, kıyı kentlerinin iklim dirençli hale getirilmesi, iklim değişikliğine uyumlu, ona cevap verebilen, hem ekosistem hem kentliler açısından daha yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre tasarımına ilişkin önerilerimizi geliştirdik. Bu anlamda kolaylaştırıcı olması ve yapay zeka uygulamaları kullanarak biz o anda üretilen fikirleri görselleştirme imkanı bulduk. "

Akdeniz Bölgesi'nde avokado ve ejder meyvesine uygunluk haritaları

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Orhan da Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'ı kapsayan "İklim Değişikliği Altında Tarımın Sürdürülebilirliğinin Araştırılması: Akdeniz Bölgesi Örneği" adlı projeye çiftçilerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

Akdeniz'de son 10 yılda subtropikal meyvelere eğilim olduğunu anlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Daha önce insanlar narenciye, zeytin ekiyordu ama artık avokado, ejder meyvesi gibi subtropikal meyvelere yönelim başladı. Akdeniz Bölgesi, iklim değişikliğinde en çok etkilenen bölge. Bugün çiftçilerimiz, bir tarım arazisinde avokado ekimi yapıyor ama bu iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık değerleri artıyor. Bir yerden sonra yağış değerlerimiz azalacak, azalmaya başladı hatta. 2050'de o bölgede avokado ekebilir mi, devam edebilir mi o yetiştiriciliğe, 2100 yılına geldiğimizde o projeksiyonda, o tarlada avokado ekimi ya da subtropikal meyvelerden ejder meyvesi tarımını yapabilecek mi? Bunları araştırdık. Halihazırda Akdeniz Bölgesi'nde çokça avokado ve ejder meyvesi yetiştiriliyor. Bizim çalışmamızın ana teması da bu iki meyveydi aslında. Yaptığımız uygunluk haritaları var. Her bir meyve, sebze için bu hazırlanabilir. Biz bu iki meyve özelinde yaptık. Avokado ve ejder meyvesi hazırladık. Bunlar altlık çalışma olacak."

Kaynak: AA