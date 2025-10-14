Mersin'den Gazze'ye 17'nci 'İyilik Gemisi' yola çıktı

MERSİN'den Gazze'ye 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan 17'nci ' İyilik Gemisi', İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın katıldığı törenle uğurlandı. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, "7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bugüne 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi" dedi.

İsrail saldırılarının hedefi olan ve ateşkes antlaşması imzalanan Gazze'deki sivillerin yaralarını sarmak ve geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanan gıda, konserve ve bebek mamasından oluşan 900 ton insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştıracak Akdeniz isimli 17'nci İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan dualarla uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Milletvekili Ali Kıratlı, asker erkanı, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

'GAZZE YIKILMADI, TESLİM OLMADI, UMUT ETMEYİ HİÇ BIRAKMADI'

Törende konuşan Bakan Yerlikaya, "Filistin halkının çilesi sadece son 2 yıldan ibaret değil. 15 Mayıs 1948 Nekbe sabahından bu yana, Filistin'de şehirler yağmalandı, haritalar değişti. Kalpler parçalandı, hayatlar bir gecede yıkıldı. İsrail, zulmüyle Filistin topraklarını açık bir cezaevine çevirdi. Dünya ise çoğu zaman sadece izledi ve cezasız kalan her zulüm, yeni bir zulmün kapısını araladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise ne yazık ki, dünya yeni bir utanç çağına sürüklendi. İsrail, tüm cihanın gözleri önünde soykırım yaparak, insanlık suçu işledi. Bebek, çocuk demeden, kadın, yaşlı demeden, sivillerin üzerine yağan bombalar. Savaşta bile dokunulmaması gereken, ancak yerle bir edilen hastaneler, camiler. Ama tüm bunlara rağmen Filistin direndi. Gazze, 'Sumud'un, yani kök salmış sabrın, direncin, kararlılığın adı oldu. Gazze yıkılmadı, teslim olmadı, umut etmeyi hiç bırakmadı. Bu süreçte bir hakikat daha vardı. O da vicdan sahibi insanlar. İşte o durmadı, durdurulamadı. Madrid'den Dublin'e, Ankara'dan İstanbul'dan Kuala Lumpur'a, Paris'ten Karakas'a kadar, dünyanın dört bir yanında milyonlar meydanlara aktı. 'Bu zulüm dursun' diye haykırdı. 'Gazze yalnız değildir' dedi. 'Nehirden denize özgür Filistin' dedi. Bu güçlü irade, bugün ateşkes kapılarını aralayan en kıymetli etkenlerden biri oldu. Evet, Gazze yalnız değildi. Dünya halklarının vicdanı Gazze için ayaktaydı. Ablukayı denizde delen iyilik filoları, karanlığı yaran beyaz yelkenler, bugün bu ateşkesi mümkün kılan direncin adı oldu" dedi.

'BİZ, MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDAYIZ'

Mısır'da dün tarihi bir gün yaşandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Dünya liderleri barış için bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız, barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak, liderlerle birlikte 'Niyet Beyanı'nı imzaladı. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımın son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması için, yoğun bir diplomasi yürütmüştür, yürütmeye de devam etmektedir. Türkiye olarak biz, işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık, Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Bizim devlet geleneğimizde taraf bellidir. Biz, mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda, Hakk'ın ve hakikatin sesi, insanlığın vicdanı, mazlumların nefesi oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden, 'Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte, sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına, tercüman olmak için bulunuyoruz' dedi. Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı, insanlık görevinizi yerine getirin' dedi" ifadelerini kullandı.

'GAZZE, ALLAH'IN İZNİYLE YENİDEN AYAĞA KALKACAKTIR'

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım seferberliğini ilk günden itibaren kararlılıkla sürdürdüğünü altını çizen Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz tek yürek, tek bilek olmuştur. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların hemen ardından ülkemizin yardım yüklü ilk askeri kargo uçağı 13 Ekim'de Mısır'ın El Ariş şehrine ulaştı. O tarihten bugüne, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda, 14 uçak ve 16 gemiyle, gıda, barınma, hijyen ve sağlık malzemelerinden oluşan toplam 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi. 27 Temmuz 2025 itibarıyla, İsrail'in kısmi izinleri sonrasında 333 TIR dolusu yaklaşık 4 bin 500 ton gıda malzemesi Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırıldı. Halen Mısır El Ariş depolarında 427 TIR'lık, yaklaşık 4 bin 500 tonluk insani yardım malzememiz, geçiş için beklemektedir. Bakanlığımız tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Filistin için düzenlenen tüm yardım kampanyalarında, toplam 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandı. Bunun 1 milyar 998 milyonu Filistin ve Gazze'ye yardım için kullanıldı, kullanılmaya devam ediyor. Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi, Gazze için yola çıkıyor. Gazze'nin yaraları derin ama umudu sarsılmaz. İmanla, iradeyle, sabırla, kardeşlikle, Gazze, Allah'ın izniyle yeniden ayağa kalkacaktır. Türkiye olarak, yeniden imar ve ihya sürecinde de, tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin, zeytin ağaçlarının gölgesinde büyüyen çocukların, ezanların, ilahilerin ve şiirlerin yankılandığı o günlere, inşallah kavuşacaktır. Evet, biz inanıyoruz, O Filistin yeniden dirilecek. Adaletin, kardeşliğin, barışın yurdu olacak."

AFAD koordinasyonunda temin edilen yardımlar, önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na, ardından da TIR'larla insani yardım malzemesine ihtiyaç duyan Gazzelilere ulaştırılacak.