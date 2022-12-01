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Sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci defnedildi! Anne babası fenalık geçirdi

Güncel Haberler

Sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci defnedildi! Anne babası fenalık geçirdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşının okulun tuvaletinde bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki kız öğrencinin cenazesi toprağa verildi. Tören sırasında fenalık geçiren anne Hacer ve baba Serdar Y. ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Dün Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda sınıf arkadaşı tarafından hortumla darbedildikten sonra tuvalette bıçaklanarak öldürülen F.Y'nin (12) cenazesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci defnedildi! Anne babası fenalık geçirdi

AİLE ÜYELERİ FENALAŞTI

F.Y'nin, Türk bayrağına sarılı ve üzerinde duvak bulunan tabutu, tören için Güneykent Mezarlığına götürüldü. Tören sırasında fenalık geçiren anne Hacer ve baba Serdar Y. ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. F.Y'nin naaşı, cenaze namazının ardından Çavuşlu Mezarlığında toprağa verildi.

Sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci defnedildi! Anne babası fenalık geçirdi

ÖĞRETMENLERİ VE ARKADAŞLARI DA KATILDI

Cenaze törenine, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AK Parti ve MHP il teşkilatı yetkilileri ile öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan, polis ekiplerince dün emniyete götürülen E.D'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sınıf arkadaşının öldürdüğü 12 yaşındaki öğrenci defnedildi! Anne babası fenalık geçirdi

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toroslar Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler

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