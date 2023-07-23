Meriç Nehri, son 5 yılın en düşük seviyesinde akıyor

EDİRNE'de mevsim yağışlarının azalması ile tarım arazilerini sulayan önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'ndeki su, son 5 yılın en düşük seviyesinde akmaya başladı. DSİ Edirne 112'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 5 yıl önce aynı dönemde 158 metreküp/saniye ile akan nehirde debi, bu yıl 54 metreküp/saniyeye geriledi. Meteoroloji Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Bilhan Dalkılıç, "Bu artık bizim olağan bir durumumuz oldu. Bu durumda artık uyum sağlayıp, tedbirler almaktan başka çaremiz yok. Üretici de bu durumu öngörüp, planlı davranmalı" dedi.

Son yılların en sıcak yazının hissedildiği Edirne'de termometreler 40 dereceyi görürken, kavurucu hava ve yağış eksikliği nehirleri de etkiledi. Bölgenin can damarı konumundaki su kaynaklarından Meriç Nehri, kış ve ilkbahar aylarında yetersiz kalan yağışların ardından son 5 yılın en düşük seviyesinde akmaya başladı. Kentte 2018 yılının aynı döneminde 158 metreküp/saniyeyle akan nehir, bu yıl 54 metreküp/saniyeye geriledi. Nehirden ürününü sulamak amacıyla yararlanan Karaağaç Mahallesi'ndeki üreticiler ise su seviyesinin düşüklüğünden dolayı tedirginlik yaşamaya başladı.

Bölgede üreticilikle uğraşan Yavuz Sekirden de tarlalarını sulamakta kullandıkları kuyularında su kalmadığını söyledi. Sekirden, "Kuyularımızda ne yazık ki su yok. Yağmur olmayınca, sıcak hava da bastırınca sularımız azaldı. Kuyularımızdan su çekemez hale geldik. Bu durum bizi çok etkiliyor. Dolayısıyla su bulmak için 1-2 metre daha aşağıya inmeyi düşünüyoruz, o da maliyeti arttırıyor. 72 yaşındayım, aşağı yukarı 50 yıldan beri çiftçilik yapıyorum ama bu seneki gibi kuraklık görmedim. Yağış yok, ondan kaynaklanıyor sanırım. Etrafımızda, Balkanlar'da da yok. Bölge zaten kış yağışını alamadı, kaldı ki kış göremedik. Bu durum bize ekonomik olarak kötü yansıyacak, maliyetimiz artacak" diye konuştu.