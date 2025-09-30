Meral Danış Beştaş'tan AİHM Açıklaması: Demirtaş ve Kobani Tutukluları İçin Hukukun Gereği

(ANKARA) - Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararların yalnızca bireysel bir hak ihlalini değil, Kobani davasında yargılanan ve halen tutuklu bulunan diğer siyasetçilerin durumunu da doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, "8 Ekim 2025'te son karar kesinleşecek. Kobani dosyası da şu an Ankara BAM 22. Ceza Dairesi'nde istinaf incelemesinde. Hukukun gereği açıktır: AİHM kararlarının uygulanması, Kobani tutuklularının tahliyesi, çözüm sürecinin güvenilirliği için bu adımın atılması zorunludur. Bugün, barışın, kardeşliğin ve hukukun üstünlüğünün sınandığı bir eşikteyiz" dedi.

HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği ihlal kararlarının uygulanmasında son kararın 8 Ekim tarihinde verileceğini belirtti. Danış Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"4 Kasım 2016'dan beri cezaevinde olan Sayın Selahattin Demirtaş hakkında, AİHM bugüne dek üç kez ihlal kararı verdi: 20 Kasım 2018 (Daire), 22 Aralık 2020 (Büyük Daire), 8 Temmuz 2025 (Daire) Her üç karar da Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Ancak Türkiye'de bu kararların gereği henüz yerine getirilmedi.

AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği kararlar yalnızca bireysel bir hak ihlalini değil, aynı zamanda Kobani davasında yargılanan ve halen tutuklu bulunan diğer siyasetçilerin durumunu da doğrudan ilgilendirmektedir. Zira mahkeme, tutuklamaların siyasi saiklerle yapıldığını, ifade özgürlüğü ile seçme-seçilme hakkının ihlal edildiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu kararların gereği, yalnızca Sayın Demirtaş'ın değil, Kobani dosyası kapsamında tutuklu bulunan tüm siyasetçilerin serbest bırakılmasını da zorunlu kılmaktadır.

8 Ekim 2025'te son karar kesinleşecek. Kobani dosyası da şu an Ankara BAM 22. Ceza Dairesi'nde istinaf incelemesinde. Hukukun gereği açıktır: AİHM kararlarının uygulanması, Kobani tutuklularının tahliyesi, çözüm sürecinin güvenilirliği için bu adımın atılması zorunludur. Bugün, barışın, kardeşliğin ve hukukun üstünlüğünün sınandığı bir eşikteyiz."