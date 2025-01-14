Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil Köyünde kardeşler arasında bir süredir miras paylaşımı dolayısıyla devam eden uyuşmazlık sürüyor. Son olarak köyde Semerkand Grubu'nun Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat yapmak istemesi üzerine Serhendi Grubu duruma müdahale etti. Kardeşlerin grupları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi.

"BUNLAR ÇOK AFEDERSİNİZ CAMİ AVLUSUNA İŞEDİLER"

Serhendi Vakfı sözcüsü Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Rağıp Elhüseyni kavgaya ilişkin paylaştığı videoda, "Bunlar Cami avlusuna işediler. Bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama bunu yaptılar. Biz gereken cevabı devletten bekliyoruz. Biz gerekli mercilere, savcılığa dilekçeyi verdik. Hiçbir şekilde kendimiz müdahale etmeyeceğiz. Gerekeni devletten bekleyeceğiz.

"İNŞALLAH DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPACAKTIR"

Kimseden fiili müdahale istemiyorum. Bizim işimiz burada ümmetin malını korumak. Bizim derdimiz burada oda yapılmaması değil, bir sürü arsaları var. Oralarda da oda yapabilirler kendilerine. Gelip de caminin önünde yapmak kışkırtmadır. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"ALLAH RIZASI İÇİN SAKİN OLUN"

Rağıp Elhüseyni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakin olma çağrısında bulunarak, "Herkes sakin olsun lütfen usulsüz vusul olmaz dedi SULTANIMIZ (K.s). Biz bize yakışanı yapıp sabredeceğiz. Allah rızası için sakin olun" dedi.

KARDEŞLER YOLLARINI AYIRMIŞTI

Menzil lideri Abdülbaki Erol'un ölümünden sonra oğullarından Saki Erol, Serhendi Vakfı'nı kurarak yolunu kardeşi Mübarek Erol'un başında olduğu Semerkand Vakfı'ndan ayırdığını açıklamıştı.