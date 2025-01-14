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Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

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Menzil Cemaati'nde miras paylaşımıyla ilgili yaşanan gerilim devam ediyor. Kardeşlerden birinin Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaata başlaması üzerine kavga çıktı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi. Serhendi Vakfı sözcüsü, "Bunlar Cami avlusuna işediler. Gelip de caminin önünde yapmak kışkırtmadır. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil Köyünde kardeşler arasında bir süredir miras paylaşımı dolayısıyla devam eden uyuşmazlık sürüyor. Son olarak köyde Semerkand Grubu'nun Menzil Camisi'nin bir bölümünde inşaat yapmak istemesi üzerine Serhendi Grubu duruma müdahale etti. Kardeşlerin grupları arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada bazı cemaat mensupları yaralandı. Köye çok sayıda jandarma gönderildi.

"BUNLAR ÇOK AFEDERSİNİZ CAMİ AVLUSUNA İŞEDİLER"

Serhendi Vakfı sözcüsü Muhammed Saki Elhüseyni'nin oğlu Rağıp Elhüseyni kavgaya ilişkin paylaştığı videoda, "Bunlar Cami avlusuna işediler. Bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama bunu yaptılar. Biz gereken cevabı devletten bekliyoruz. Biz gerekli mercilere, savcılığa dilekçeyi verdik. Hiçbir şekilde kendimiz müdahale etmeyeceğiz. Gerekeni devletten bekleyeceğiz.

Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

"İNŞALLAH DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPACAKTIR"

Kimseden fiili müdahale istemiyorum. Bizim işimiz burada ümmetin malını korumak. Bizim derdimiz burada oda yapılmaması değil, bir sürü arsaları var. Oralarda da oda yapabilirler kendilerine. Gelip de caminin önünde yapmak kışkırtmadır. İnşallah devletimiz gerekeni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

"ALLAH RIZASI İÇİN SAKİN OLUN"

Rağıp Elhüseyni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sakin olma çağrısında bulunarak, "Herkes sakin olsun lütfen usulsüz vusul olmaz dedi SULTANIMIZ (K.s). Biz bize yakışanı yapıp sabredeceğiz. Allah rızası için sakin olun" dedi.

Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

KARDEŞLER YOLLARINI AYIRMIŞTI

Menzil lideri Abdülbaki Erol'un ölümünden sonra oğullarından Saki Erol, Serhendi Vakfı'nı kurarak yolunu kardeşi Mübarek Erol'un başında olduğu Semerkand Vakfı'ndan ayırdığını açıklamıştı.

Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıosman baglar:

gelde. bunlardan medet um

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

hurafelerin savaşı

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

paranın dini imanı yoktur işte örneği karşınızda bunlar dini bütün halkımızın din duygularını sömüren buradan geçinen kefin soyucuları

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıWalter white:

Yok be kardeşim buda laikçilerin işidir. Belkide kemalistlerdir. Yersen.

Yorum Beğen72
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Haber YorumlarıCan:

Menzil tarikatında bile bunlar yaşanıyorsa , Müslümanlık zor durumda

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıErman Güneş:

bunlar resmen ortacag insani

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Haber YorumlarıBülent Saltan:

Dunya malina tamah etmeyin diye dem vururlar sonra birbirine duserler dunya mali icin. Allah bunlarin pesinden gidenlere akil versin.

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Haber YorumlarıFatih Keleş:

Sofiler savaşı.

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıHarun Yerişenoğlu:

şeytanlar arasında olur öyle şey

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Haber YorumlarıA B:

Ne kadar çirkin birşey fitne ve tefrika ile bölünme hep dünyalık makam, mevki işleri yüzünden değil mi bunlar maalesef günümüzün islam devletlerinin parça parça ve ayrı düşmelerinin özeti bu örnekte yatıyor işte

Yorum Beğen39
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