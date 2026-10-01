Meme kanserine dikkat çekmek için Osmangazi Köprüsü pembe ışıklandırıldı

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Osmangazi Köprüsü"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla pembe renkle ışıklandırıldı.

Türkiye ve dünyada kabul edilen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, ülke genelinde şehirlerin simge yapıları, meme kanserine karşı farkındalığı artırmak amacıyla pembe renge büründü.

Bu kapsamda Kocaeli ve Yalova'yı İzmit Körfezi'nde birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü de pembe renkle ışıklandırıldı.

Kaynak: AA