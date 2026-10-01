Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı

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TBMM’de 28. Dönem 5. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı özel oturumla başladı. Erdoğan’ın konuşmak üzere kürsüye gelmesinin ardından Yeni Partili milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Partili vekillerin salonu terk etmesine tepki göstererek, “Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır. dedi.

BAHÇELİ’DEN YENİ PARTİ’YE ELEŞTİRİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri, Erdoğan’ın konuşması öncesinde Genel Kurul’dan ayrıldı. Bahçeli, gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Yeni Parti’nin yeni bir siyasi oluşum olarak farklı bir yaklaşım ortaya koyması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı salondayken Genel Kurul’un terk edilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır” ifadelerini kullanırken, sözlerinin devamında yeni kurulan bir partinin siyasete yenilik getirmesi gerektiğini vurguladı.

MECLİS’TE BAHÇELİ-DERVİŞOĞLU TOKALAŞMASI

Yeni yasama yılının açılışında siyasi parti liderleri arasındaki temaslar da dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından Genel Kurul’da bir araya gelerek tokalaştı. İki isim daha önce Meclis’teki bazı karşılaşmalarında tokalaşmamıştı.

Bahçeli ile Dervişoğlu’nun el sıkışması, Meclis’te günün öne çıkan görüntülerinden biri oldu. Erdoğan’ın konuşmasının ardından Genel Kurul’da farklı siyasi parti temsilcileri arasında da selamlaşmalar yaşandı.

“BEN HER YIL EKİM AYINDA BİRİLERİYLE SELAMLAŞIRIM”

Bahçeli’ye, Dervişoğlu ile tokalaşması da soruldu. MHP lideri soruya kısa bir yanıt vererek, “Ben her yıl ekim ayında birileri ile selamlaşırım” dedi.

Meclis’te Bahçeli’nin DEM Parti yöneticileriyle de selamlaşması dikkat çekerken, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sezai Temelli de Bahçeli ile tokalaştı.

YENİ YASAMA YILI MECLİS’TE BAŞLADI

TBMM’nin yeni yasama yılı, 50 günlük aranın ardından düzenlenen özel oturumla başladı. Açılışta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşma yaparken, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul’a gelerek milletvekillerine hitap etti.

Yeni Parti milletvekillerinin Erdoğan’ın konuşması öncesinde salonu terk etmesiyle başlayan tartışmanın yanı sıra, Genel Kurul’daki farklı siyasi parti temsilcileri arasındaki selamlaşmalar da açılış gününün öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.