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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı Faaliyete Geçti

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı Faaliyete Geçti

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PUEBLA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Meksikalı yetkililer Popocatepetl yanardağının son zamanlarda artan faaliyeti nedeniyle alarm seviyesini yükseltti.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı Faaliyete GeçtiPopocatepetl Yanardağı'nın Meksika'nın Puebla eyaletinden görüntüsü, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yin Yuewei/Xinhua)

PUEBLA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Meksikalı yetkililer Popocatepetl yanardağının son zamanlarda artan faaliyeti nedeniyle alarm seviyesini yükseltti.

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyon Kuruluşu Başkanı Laura Velazquez Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, alarm seviyesinin ikinci aşama sarıdan üçüncü aşama sarıya, yani kırmızı alarmın bir basamak altına yükseltildiğini söyledi.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı Faaliyete GeçtiPopocatepetl Yanardağı'nın Meksika'nın Puebla eyaletinden görüntüsü, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yin Yuewei/Xinhua)

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı Faaliyete GeçtiMeksika'nın Puebla eyaletinde Popocatepetl Yanardağı kül bulutu püskürtürken görülüyor, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yin Yuewei/Xinhua)

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı Faaliyete GeçtiPopocatepetl Yanardağı'nın Meksika'nın Puebla eyaletinden görüntüsü, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yin Yuewei/Xinhua)

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı Faaliyete GeçtiMeksika'nın Puebla eyaletinde Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle yolları kül kapladı, 22 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Yin Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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