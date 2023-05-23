Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı Faaliyete Geçti
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PUEBLA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Meksikalı yetkililer Popocatepetl yanardağının son zamanlarda artan faaliyeti nedeniyle alarm seviyesini yükseltti.
PUEBLA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Meksikalı yetkililer Popocatepetl yanardağının son zamanlarda artan faaliyeti nedeniyle alarm seviyesini yükseltti.
Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyon Kuruluşu Başkanı Laura Velazquez Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, alarm seviyesinin ikinci aşama sarıdan üçüncü aşama sarıya, yani kırmızı alarmın bir basamak altına yükseltildiğini söyledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel