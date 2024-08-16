Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'de özel oturumla toplandı. Gergin başlayan oturum, yumruklu kavgayla devam etti.

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sunmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Bugün toplanan ve Bekir Bozdağ tarafından yönetilen Genel Kurul gergin başladı.

VEKİLLER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsüne 'usul konusunda' konuşmak için çıktı. Şık'ın "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

GERGİNLİK HAD SAFHAYA ÇIKTI

Aranın ardından tekrar başlayan oturumda gerginlik had safhaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı. Kürsüye koşan vekiller arasında yumruklar havada uçuştu. Oturuma 45 dakika ara verildi.

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