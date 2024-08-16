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Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

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TBMM'deki olağanüstü Can Atalay toplantısı gergin başladı. Verilen aranın ardından yeniden başlayan oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekilliği düşürülen Can Atalay için saat 14.00'de özel oturumla toplandı. Gergin başlayan oturum, yumruklu kavgayla devam etti.

9 Ağustos'ta CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, TİP, DEVA, Demokrat Parti ve Emek Partisi'nden oluşan muhalefet partileri, Meclis'in AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili toplanması için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sunmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan çağrı üzerine olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Bugün toplanan ve Bekir Bozdağ tarafından yönetilen Genel Kurul gergin başladı.

VEKİLLER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsüne 'usul konusunda' konuşmak için çıktı. Şık'ın "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga

GERGİNLİK HAD SAFHAYA ÇIKTI

Aranın ardından tekrar başlayan oturumda gerginlik had safhaya çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kürsüde konuşan Ahmet Şık'a müdahalede bulunmasıyla ortalık karıştı. Kürsüye koşan vekiller arasında yumruklar havada uçuştu. Oturuma 45 dakika ara verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Kavga Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Nurullah Akarslan:

Alpay alpay alpayyy.. harika bir gol..

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Selim Keskin:

haketmiştir. ülkemizin çıkarı ön planda olmalı. batının çıkarı değil.

71
59
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Olcay Eker:

Adamsın ALPAY ellerin dert görmesin.

40
52
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Revolver:

meclis neden kaldırılmıyor ki... sonuçta bütün kararları bir kişi alıyor..

70
18
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Ahmet Legolas:

Yumruğu yeyince daha şık olmuştur =D

40
37
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Serkan Taşdemir:

Yiyin birbirinizi eline saglikk

44
24
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Sefa Altun:

EFENDİLER ORNEK OLUN VATANDAŞA,ORASİ SOKAK DEGİL, MİLLETİN MECLİSİ...

49
0
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Savas Ozturk:

Ahmet Şık adamdır haddini bildirin şunlara

26
23
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Yorumcii:

Balık baştan kokar

35
11
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Rıdvan Polat:

Ülkemizin çıkarları MHP ile ak Parti’nin cebine gidiyor öyle mi ülkenin çıkarları korunur

28
12
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