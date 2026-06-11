Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'deki butlan krizine ilişkin net mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenledi.CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan gerilimlere ilişkin konuşan Kurtulmuş net bir mesaj verdi.

"TBMM TARAF OLMAZ"

Kurtulmuş "TBMM CHP'deki duruma taraf olamaz. CHP'nin aralarındaki çekişmeleri ve tartışmaları kendilerinin çözmesini tavsiye ederiz ve ümit ederiz" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"İsrail'in eli kanlı Başbakanı'nın söylediği sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi ve dünya kamuoyunda en ufak bir ağırlığı yoktur.

Türkiye'nin Afrika'daki yatırımları 100 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

(Terörsüz Türkiye süreci) Bu kadar olumlu momentum yakalanmışken bunun bir an evvel bitirilmesi için tüm partilerin ortak çalışmalarını sürdürmeleri lazım""

Kaynak: AA