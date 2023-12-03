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Meclis Araştırma Komisyonu Balık Çiftliklerinde İncelemelerde Bulundu

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Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki balık çiftliklerinde saha incelemesi yapan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, sektör temsilcileriyle görüşerek sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Balıkçılık ve su ürünleri sektörü sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu üyeleri, Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki balık çiftliklerinde saha incelemesi gerçekleştirdi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri, su ürünleri sektörü temsilcileriyle Güllük Mahallesi'nden balıkçı gemisiyle açılarak denizdeki balık çiftliklerinde incelemelerde bulundu.

Çiftlikte balıkların yemlenmesi, aşılanması ve hasat sürecini izleyen milletvekilleri, sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

Komisyon Başkanı Karayel, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Güllük Körfezi'nde su ürünleri ve yetiştiricilik sektörünün temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Sektörün sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri noktasında istişarelerde bulunduklarını belirten Karayel, "Burada çok önemli tespitlerde bulunduk. Yaklaşık 2 milyar dolar civarında su ürünleri ihracatından bahsediyoruz. Bu son derece önemli bir rakam. Bu sektörde Avrupa'da birinci, dünyada da yetiştiricilik anlamında 17'inci sıradayız." dedi.

Karayel, yapılan çalışmaların tamamının tutanak altına alınacağını ve daha sonra tekrar süzgeçten geçirileceğini ifade etti.

Ege Bölgesi'nde yapılan çalışmaların ardından haftaya Karadeniz'de, daha sonra iç sularda Marmara ve Akdeniz bölgelerinde incelemeleri sürdüreceklerini dile getiren Karayel, "Bu bölgelerin tamamında paydaşların bize aktardığı tüm sorunları önemseyerek, komisyona getireceğiz ve çözümlerini de doğru tespit etmeye çalışacağız. Bölgede dünyadaki en iyilerle rekabet edebilecek bir üretim yapıldığını gördük. Bu anlamda üreticilerimizin hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bölgede üretim yapılan tesislerde hem ekonomiye hem de istihdama büyük bir katkı sağlandığına dikkati çeken Karayel, sektörün turizmle de iç içe olduğunu kaydetti.

Su ürünleri sektöründe farklı türlerin de yaygınlaşmaya başladığını belirten Karayel, şunları söyledi:

"Farklı türlerin pazar açısından da ülkemizde üretilebiliyor olması ve sürdürülebilirliği çok önemli. Balık üretimi yapılan tesislerin çoğunda dünyadaki en yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Sadece teknolojiyi kullanmıyor aynı zamanda da üretiyoruz. Bu çok önemli bir katma değer oluşturuyor. Ürettiğimiz teknolojiyi de ihracatını da yapıyoruz. Burada son derece yüksek teknolojide kaliteli ürünler üretiliyor ve ihracatı yapılıyor. Tesislerin büyük bir kısmında entegre üretim yapılıyor. Bu da yetenek ve kabiliyet anlamında son derece önemli."

Türkiye'de balık tüketiminin düşük olduğuna işaret eden Karayel, vatandaşların su ürünleri ihtiyacına ulaşması konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığını, ülkenin dört bir yanında balık üretiminin yapıldığını vurguladı.

Karayel ve beraberindeki komisyon üyeleri Güllük Körfezi'ndeki incelemelerin ardından yem fabrikası, paketleme tesisi ve toprak havuz balıkçılığı yapılan alanları da gezerek yetkililerden bilgiler aldı, taleplerini dinledi.

Komisyon üyeleri daha sonra sektör temsilcileri, il ve ilçe tarım orman teşkilatı su ürünleri birliğinin de katılımıyla toplantı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkçılık AK Parti Bodrum Muğla Balıkçılık İhracat Politika Dünya Güncel Haberler

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