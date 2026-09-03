MEB ve 15 Üniversiteden Okul Binalarında Afet Riskine Karşı İş Birliği Protokolü

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile 15 üniversite arasında, eğitim kurumu binaları ve eklentilerinde afet risklerinin azaltılması, yapısal güvenliğin değerlendirilmesi ve araştırma-geliştirme çalışmalarının yürütülmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin farklı bölgelerinden 15 üniversite arasında "Eğitim Kurumu Binaları ve Eklentilerinde Yapısal Afet Risklerinin Azaltılması ve AR-GE Çalışmaları Yapılmasına İlişkin Protokol" imzalandı.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen imza törenine İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna katıldı.

Protokolle Bakanlığın eğitim yapıları alanındaki saha tecrübesi, veri birikimi ve kurumsal kapasitesi ile üniversitelerin bilimsel bilgi birikimi, akademik uzmanlığı ve teknik kapasitesi bir araya getirildi. 81 ili kapsayacak şekilde kurgulanan iş birliği kapsamında üniversiteler için çalışma bölgeleri belirlenecek.

Protokol kapsamında Bakanlığa bağlı her tür ve kademedeki eğitim kurumu binaları ile eklentilerinin afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, afet risklerinin tespit edilerek azaltılması ve yapısal güvenliklerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Ayrıca yapıların güçlendirme, bakım, onarım ve yenileme ihtiyaçlarının belirlenmesi, bina envanterlerinin geliştirilmesi, risk önceliklendirme ve AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Üniversitelerle yürütülecek iş birliği çerçevesinde eğitim yapılarında gözlemsel ve ayrıntılı yapısal incelemeler, bina performans analizleri, malzeme ve zemin incelemeleri ile hasar tespit çalışmaları yapılabilecek. Güçlendirme, büyük onarım ve tadilat projelerinin hazırlanması ve kontrolünün yanı sıra enerji verimliliği, yangın güvenliği, erişilebilirlik, yapı sağlığının izlenmesi, teknik danışmanlık, eğitim ve AR-GE faaliyetleri de yürütülebilecek.

Çalışmalardan elde edilecek teknik verilerin bilimsel yöntemlerle analiz edilerek Bakanlığın karar destek mekanizmalarına, afet risk azaltma politikalarına ve afet yönetimi stratejilerine katkı sağlaması hedefleniyor.

900 BİNA İNCELENDİ

Üniversitelerle teknik iş birliğinin ilk uygulamaları 2026 yılı içinde gerçekleştirildi. Pamukkale Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile başlangıçta 646 binanın incelenmesi planlanırken sahadan gelen ilave taleplerle yaklaşık 900 bina yerinde incelendi.

Gerekli görülen yapılarda deprem tahkikleri gerçekleştirildi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda incelenen binalardan 396'sı için yıkım kararı verildi. Diğer yapılar için proje hazırlama, valiliklere bildirim ve teknik çalışma süreçleri yürütüldü veya devam ediyor.

Bu çalışmalarla üniversitelerin akademik bilgi ve uzmanlığından yararlanılarak sahadaki tespit ve analiz süreçleri hızlandırıldı; yıkım ve güçlendirme gibi kritik kararların bilimsel ve objektif kriterlerle alınmasına katkı sağlandı.

Protokol kapsamında Akdeniz, Aydın Adnan Menderes, Erzurum Teknik, Gaziantep, Gazi, İstanbul Teknik, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Kafkas, Karadeniz Teknik, Konya Teknik, KTO Karatay, Tekirdağ Namık Kemal, Van Yüzüncü Yıl ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapılacak. Protokol kapsamında Akdeniz, Aydın Adnan Menderes, Erzurum Teknik, Gaziantep, Gazi, İstanbul Teknik, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Kafkas, Karadeniz Teknik, Konya Teknik, KTO Karatay, Tekirdağ Namık Kemal, Van Yüzüncü Yıl ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapılacak.

Kaynak: ANKA