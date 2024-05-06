Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı

Van'ın Başkale ilçesinde mayıs ayında etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü.

GECE SAATLERİNDE BASTIRDI

Başkale'de dün akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde 2 bin 400 rakımlı ilçede yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle her taraf beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya giden vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

"ANTALYA'DA HERKES DENİZDE"

Kıyas Bakışkan isimli vatandaş, Antalya'daki insanların denize girdiğini, Başkale'de ise hala kar yağdığını söyledi. Bakışkan, "Herkes şu an Antalya'da denizde. Biz de burada kar esareti yaşıyoruz. Kaloriferleri yakıyoruz. Sobayı tekrar kurduk. Bugün 6 Mayıs ve bu kar yağışını beklemiyorduk" dedi.

İşte kentte çekilen kareler;