Mavide Bilim Projesi: Öğrencilere Su Altı Arkeolojisi Deneyimi

Güncelleme:
Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan Antalya'ya gelen öğrenciler, 'Mavide Bilim' projesi kapsamında su altı arkeoloji gemisinde dalış deneyimi yaşadı. UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi'nde düzenlenen programda, öğrenciler arkeoloji gemisini gezdi ve Idyros Antik Kenti'nde kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Mavide Bilim" isimli Avrupa Birliği Projesi kapsamında Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan Antalya'ya gelen öğrenciler, su altı arkeoloji gemisinden uzmanlarla dalış deneyimi yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi tarafından yürütülen "Mavide Bilim" adı verilen Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde, dünyanın en büyük arkeoloji gemilerinden biri olduğu belirtilen UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi'nde program düzenlendi.

Siirt, Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen çocuklar ile Antalya'nın Kumluca ve Serik ilçelerinden programa katılan çok sayıda öğrenci, Kemer Marina'da bulunan arkeoloji araştırma gemisini gezdi.

İlk kez denizle buluşan bazı öğrenciler, ilk dalış heyecanını da yaşadı. Çocuklara gemideki basınç odası, deniz altı sonarları ve su altı robotları hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Idyros Antik Kenti'ni ziyaret eden öğrencilere, tarihi alanda sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.

Klasik müzik konseriyle sona eren etkinlikte, İspanya, Hollanda, Polonya, Litvanya, Lübnan ve Belçika başta olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen ve arkeolog ile Antalya Müzesi uzmanları da yer aldı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
