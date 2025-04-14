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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs yakalandı

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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 67 yaşında olduğu öğrenildi.

İstanbul Kadıköy'de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı, davanın görüleceği gün kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri mezarlık alanına giderek, sökülen çitleri yeniden inşa edildi. Daha sonra koparılan çiçekleri tekrar ekildi ve dağılan oyuncakları özenle toplayarak Mattia'nın mezarının başucuna yerleştirdi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip eden şahıs yakalandı

MİNGUZZİ'NİN MEZARINI TAHRİP EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturuldu. Soruşturma kapsamında 67 yaşındaki şahıs İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip eden şahıs yakalandı

ŞÜPHELİ 67 YAŞINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip eden şahıs yakalandı

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs yakalandı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

En ağır ceza verilsin ; mezarlığa saygısı olmayanın bilmem ki neye saygısı olur ?

Yorum Beğen364
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAlkurt:

Bela okumayi sevmem ama, Allah belanizi versin. On bes yasindaki cocuktan ne istediniz?

Yorum Beğen195
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ??????????????????

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDevran Demir:

sktiğimin godooşuuuuu

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbirol atess:

bunlar ne şirret miş... ulke sorunu gibi surekli revaçta

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıHasan Demir:

Bunlar çete mi?

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

Çocuğu öldürdükleri yetmiyor. Bir de mezarı yıkılıyor. Allah tüm mazlumları zalimlerin elinden korusun..Devletimiz de korusun zalimlere en ağır cezalar verilsin. Bunlara acıma yok. Çünkü onlar bize acımıyor.

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArarat Arat:

çok enteresan 67 yaşındaki adamın katil çocuklarla nasıl bir bağlantısı olabilir ki

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Vefa yada JY ihtiyarlarından birisi olabilir bu dengesz

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
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