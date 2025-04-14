Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs yakalandı

İstanbul Kadıköy'de pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarı, davanın görüleceği gün kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri mezarlık alanına giderek, sökülen çitleri yeniden inşa edildi. Daha sonra koparılan çiçekleri tekrar ekildi ve dağılan oyuncakları özenle toplayarak Mattia'nın mezarının başucuna yerleştirdi.

MİNGUZZİ'NİN MEZARINI TAHRİP EDEN ŞAHIS YAKALANDI

Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturuldu. Soruşturma kapsamında 67 yaşındaki şahıs İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ 67 YAŞINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."