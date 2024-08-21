Üye Girişi
Haberler

Muğla'da 'Ciğerlerimiz ve ormanlarımız yanmasın' konulu toplantı yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIYI Ege Belediyeler Birliği ve Milliyet Gazetesi iş birliğiyle Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Ciğerlerimiz ve ormanlarımız yanmasın' konulu toplantı yapıldı.

KIYI Ege Belediyeler Birliği ve Milliyet Gazetesi iş birliğiyle Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Ciğerlerimiz ve ormanlarımız yanmasın' konulu toplantı yapıldı. 2024 yılı için en önemli projelerinin ormanları korumak olduğunu söyleyen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, "Milliyet Gazetesi olarak 74 yıllık tarihimizde hep Türkiye'nin sorunları için bir şeyler yapmak var. 2024 yılında hem geleceğimiz hem de ciğerlerimiz yanmasın diye uğraştığımız bir yıl olacak" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Milliyet Gazetesi iş birliğinde 'Ciğerlerimiz ve ormanlarımız yanmasın' konulu toplantı yapıldı. Armutalan Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Yangın Ekoloji Uzmanı Tuncay Neyişçi, Ege Bölgesi kıyı ilçe belediye başkanları, itfaiye erleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Muğla protokolü ile Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir ve toplantıya online bağlanan Tuncay Neyişçi orman yangınlarının önlenmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

'2024 GELECEĞİMİZ VE CİĞERLERİMİZ YANMASIN DİYE UĞRAŞTIĞIMIZ BİR YIL OLACAK'

74 yıllık Milliyet Gazetesi tarihinde Türkiye'nin sorunları için çalıştıklarını söyleyen Şendir, "Bizim Milliyet olarak 2024 yılındaki en önemli sosyal sorumluluk projemiz, ormanlarımızı korumak. Bu son yangınlarla ortaya çıkan bir durum değil. Biz Urla'ya, Manisa'ya gittik. Ormanlardaki ağaçların dibine düşen yanıcı ve tutuşturucu özelliği olan maddeleri topladık. Bugün burada Kıyı Ege Belediyeler Birliği'yle beraber Türkiye'nin en önemli yangın uzmanlarıyla beraber, yangınları önlemek için hepimizin yapabilecekleri var. Kim? Neyi, Nasıl yapmalı? Orman temizliği için doğru zaman nedir? Hepsini konuşacağız. Biz Milliyet olarak Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımından tutun, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra ordu millet el ele kampanyasını başlatan bir gazeteyiz. Bizim 74 yıllık tarihimizde hep Türkiye'nin sorunları için bir şeyler yapmak var. 2024 yılında hem geleceğimiz hem de ciğerlerimiz yanmasın diye uğraştığımız bir yıl olacak" dedi.

'ORMAN YANGINLARININ ÇIKMAMASI İÇİN UĞRAŞMAK GEREKİYOR'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Orman yangınlarıyla ilgili Milliyet Gazetemizle bir farkındalık çalışması yaptık. Orman yangınları şu anda bölgemizin ve ülkemizin ve dünyanın önündeki en büyük tehditlerden bir tanesi. İklim krizinin etkileriyle, hava sıcaklığının artması, nemin düşmesi, kuraklık gibi sebeplerle yangınlar şu anda çok arttı. 16-18 Ağustos tarihleri arasında bölgemizde 7 yangın çıktı. Ege Bölgesi'nde aynı tarihlerde toplamda 72 yangın çıktı. Yangınların çıkış sebebinin birçoğu da insan hatasından kaynaklanan sebeplerdir. Burada Milliyet Gazetemizin çalışması özellikle orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili farkındalık çalışması olacak. Çok değerli hocalarımız var. Hocalarımız burada özellikle orman yangınlarını önleme politikaları konusunda bizlere bilgi verecekler. Orman yangınlarının çıkmaması için uğraşmak gerekiyor. Kıyı Ege Belediyeler Birliği'ndeki belediyelerin bu çalışmadan ciddi şekilde faydalanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Program, itfaiye erleriyle beraber toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milliyet Gazetesi Marmaris Muğla Ege Ege Çevre Orman Yangınları Medya Güncel Haberler

22 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir?
title