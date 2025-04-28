Marmara Kariyer Fuarı'nda Anadolu Ajansı'nın Rolü

Anadolu Ajansı (AA), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) standıyla yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 14 üniversitenin paydaşlığıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen fuar, iş dünyası ile öğrencileri buluşturuyor.

AA da etkinlikte stant açan kurumlar arasında yer aldı. Ajansın yayınlarını inceleme fırsatı bulan öğrenciler, staj fırsatları ve kariyer imkanlarına dair de bilgilendiriliyor. Ajans çalışanları, ziyaretçilerine AA Kitap'tan çıkan yayınların tanıtımını da yapıyor.

Standı ziyaret eden Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Bahri Boratay Ertan, AA muhabirine, Anadolu Ajansının sektördeki köklü kurumlardan birisi olduğunu söyledi.

Ertan, stantta Ajansın genel işleyişi ve gençlere sağladığı imkanlar hakkında bilgi aldığını belirterek, "Anadolu Ajansına CV gönderme kararı aldım. Marmara Kariyer Fuarı'nda medya sektöründeki en yetkin kurum. Standı detaylı şekilde inceledim. Anadolu Ajansı ülkemizde ve dünyada bu sektörde bizi en iyi şekilde temsil eden kurumlardan biri." diye konuştu.

"Merak etmekten ve sormaktan vazgeçmeyin"

Fuara katılan AA İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörü Gülistan Mollamehmetoğlu, Çoban Mustafa Paşa Salonu'nda "O Kişi Sensin/Medya Sektöründe Aranan Yetenekler" başlıklı söyleşide üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

AA ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren ve kariyer fırsatlarına değinen Mollamehmetoğlu, gazetecilikte doğru soruları sormak, güven kurmak ve hikayeleri etkili aktarmak için güçlü iletişim becerilerinin şart olduğunu vurguladı.

Mollamehmetoğlu, gazeteciliğin çok geniş bir alan olduğunun altını çizerek, "Ne yapmak istediğinizi erken keşfetmek, doğru adımlar atmanız için yolunuzu aydınlatır. Hedefiniz olursa, neyi öğrenmeniz gerektiğini de bilirsiniz. Medya sürekli değişiyor, bu değişime ayak uydurmak ve yeni teknolojilere açık olmak gazeteci için büyük bir avantajdır. Yeniye direnç değil, merak gösterin. Değişimi tehdit değil, fırsat olarak görün. Değişimi siz yönlendirin. Habercilikte en değerli sermayeniz güvenilirliğinizdir, gerçekleri cesurca ve adaletle yansıtmalısınız." dedi.

Soğukkanlılığın, gazetecinin en önemli becerilerinden birisi olduğuna dikkati çeken Mollamehmetoğlu, şöyle devam etti:

"Panik, haberi gölgeler ama sakin kalan, doğru bilgiyi aktarır. Yanlış bilgi, yanlış yönlendirilmiş kitle demektir. Doğru bilgiyi aktararak hem olaylara hem duygulara ışık tutmalısınız. İyi bir gazeteci, meraklıdır, haberin yüzeyine değil, derinine iner. Her 'neden' sorusu sizi daha iyi bir gazeteci yapar. Merak etmekten ve sormaktan vazgeçmeyin. Bugünün gazetecisi sadece Türkçe değil, İngilizce, Arapça, Fransızca gibi farklı dilleri de kullanabilmeli. Çünkü çok dilli olmak, çok yönlü düşünmeyi getirir. Dil sadece bir iletişim aracı değil, bir fırsat kapısıdır."

Mollamehmetoğlu, gazeteciliğin sadece iletişim fakültelerinden mezun olan gençlerin yapacağı bir meslek olmadığını belirterek, "Tarihten ekonomiye, mühendisliğin her alanından sosyal bilimlere kadar aklınıza gelebilecek tüm alanlardan mezun kişiler gazeteci olabilir, hatta olmalıdır. Alanında uzmanlık tüm mesleklerde olduğu gibi gazetecilikte de çok kıymetli ve büyük ihtiyaç. Okuduğunuz alanlarla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip eden, değerlendirmeler yapan ve öneriler sunabilen gazeteciler olarak çok başarılı bir kariyer yolu çizebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

KOÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Şule Kılcı, konuşmasının ardından Mollamehmetoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti.