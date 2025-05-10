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Marmara İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Marmara İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. 21.00'e kadar Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, bugün Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucu bugün 21.00'e kadar Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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