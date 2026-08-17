Yalova'da Marmara Depremi'nin 27. Yılı Anıldı

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı.

Anma programları kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Gazipaşa Caddesi güzergahından Deprem Anıtı'na kadar devam etti.

Burada düzenlenen programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Marmara Depremi'ni hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

Bu depremin Türkiye'ye çok şey öğrettiğini belirten AK Parti Yalova Milletvekili Büyükgümüş, "Yapılaşma bakımından, arama kurtarma çalışmaları bakımından ve Türkiye 17 Ağustos'tan sonra 1999 yılından itibaren afetlerle mücadele, yapılaşma gibi tüm bu alanlarda adeta çağ atlayan bir sürecin başlangıcı oldu." dedi.

Büyükgümüş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin de zihinlerde hala taze olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bundan 3 sene önce meydana gelen ve tüm dünya tarihi bakımından çok büyük bir deprem felaketini üzülerek ve orada da kardeşlerimizi ebediyete irtihal edenlerle birlikte yaşayarak bu süreci de atlattık. Allah'a çok şükür, 17 Ağustos'tan devletimiz çok büyük tecrübe edindi. Özellikle son 20 yılda attığımız adımlarla gerek arama kurtarmada gerek yapılaşmada gerek deprem sırasındaki tüm koordinasyonlarda önemli adımlar katettik. Özellikle son 1 yılda 6 Şubat depremini yaşayan 11 ili sokak sokak gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. 600 binden fazla bağımsız bölümü 3 yıl gibi kısa sürede inşa ettik."

"Atmamız gereken adımları süratle başarmamız lazım"

Felaketlerin yaşanmadan önce şehirleri dirençli hale getirmenin herkes için önemli bir ödev niteliğinde olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"İnşallah Yalova'mızda da tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarımızı birlikte alarak, mücadelemizi birlikte vererek adımlarımızı atacağız. Burada kamu tarafında karar alıcılara, belediyelere, bakanlıklarımıza, görev düştüğü gibi aynı zamanda sivil çalışmalara, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza bir görev düşüyor. Kentsel dönüşüm konusunda herkes muhasebesini önüne koyarak, atmamız gereken adımları süratle başarmamız lazım. Bizlere düşen diğer konularda gerekli adımları atmak. 17 Ağustos'ta hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, hemşerilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyorum."

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da bu depremi yaşayan herkesin dertlerini ve sıkıntılarını çok iyi anladığını dile getirdi.

Usta, ülkedeki aktif faylara dikkati çekerek, "Bizlere düşen, deprem gerçeğini her an yaşayacakmış gibi hazırlıklı olmamız. Deprem öldürmez ihmal öldürür diyerek işte bizim için önem arz eden tedbirleri vatandaş olarak almalıyız. Elbette bizler de devletimizi temsilen bu tedbirleri en üst düzeyde almaya ve sizlerle paylaşmaya mecburuz." ifadelerini kullandı.

Protokol üyelerinin katıldığı anma programı, alana kurulan stantların gezilmesiyle devam etti.

Kaynak: AA