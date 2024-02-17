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Marmara Denizi'nde batan gemideki 6 mürettebattan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarında 3'üncü günün sonunda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ÇALIŞMALARA 700'ÜN ÜZERİND EPERSONEL KATILIYOR

51 metre derinlikte denizin tabanına oturan "Batuhan A" adlı kargo gemisiyle ilgili 3 gündür devam eden çalışmalara 700'ün üzerinde personel katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün enkaza gerçekleştirmeyi planladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen dalış, hava şartlarının düne göre daha elverişli olmasıyla bugün yapılıyor.

VALİ DEMİRTAŞ: BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Geminin enkazında bir personelin cesedine ulaşıldığını belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kimlik tespiti için çalışmanın sürdüğünü ifade etti. Vali Demirtaş, 700'den fazla kişinin katılımıyla bölgede çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

KAYIP DENİZCİ SON ANLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatından Hüseyin Tutuk'un, batmadan kısa süre önce çektiği görüntülerde geminin suyla dolduğu görülüyor. Tutuk'un, eşine gönderdiği videoda, batmak üzere olan gemiye dolan suyu göstererek, "Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, gemi batıyor. 5'inci, 6'ncı elbisem gece 01.00'den bu yana. 6 saattir aynı yerdeyiz" dediği duyuluyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Slappingnoob:

6 saatte marmarada ulasilamayan bir gemi sahil guvenlik uyuyormuydu

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