Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bugün saat 10.42'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 8,98 kilometre derinlikte ve 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin detaylarını duyurdu.

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde bugün saat 10.42'de 8,98 kilometre derinlikte ve 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa ve Yalova'da hissedildi.

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan, 8,98 kilometre derinlikte ve 5,1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise Mudanya Kumkaya merkezli depremin 5,4 kilometre derinlikte ve 4,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.