Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul, İzmir ve çevre illerde büyük paniğe neden oldu. Belediye Başkanı Serkan Sak, "Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Olumsuzluk yok ama metruk binalarda hasar var" dedi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem 11.02 kilometre derinlikte oluştu ve İstanbul, İzmir ile çevre illerde paniğe neden oldu.
  • Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, metruk binalarda hasar olduğunu ve ilçenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, Balıkesir'den korkutan haberler geliyor.

AFAD SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçıların bitmek bilmediği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, AFAD verilerine göre 4.9 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 11.02 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul, İzmir ve çevre illerde büyük paniğe neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK, METRUK BİNALAR ETKİLENDİ

Deprem sonrası açıklama yapan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Olumsuzluk yok ama metruk binalarda hasar var." dedi.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

VATANDAŞLAR GÜNLÜK YAŞAMA DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar günlük yaşamlarına dönmeye çalışıyor. İlçe merkezinde bazı esnaf tamiratlarını yaptığı dükkanlarını açarken, Sındırgı kapalı pazar yerinde ise vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yürüttüğü hasar tespit çalışmaları da sürüyor. İncelemeler sonucu ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Yetkililer, hasarlı yapılara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor. İlçede kurum ve kuruluşların çalışmaları sürerken, vatandaşlar da rutin hayatlarına dönmeye çalışıyor.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

AFAD'DAN "DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON" TOPLANTISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremin ardından ilçede devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı ve Balıkesir Valiliği koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında başlatılan, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde devam eden çalışmalara ilişkin "Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü, Sındırgı kaymakamı, Belediye Başkanı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince tamamlanan hasar tespit çalışmaları ve AFAD tarafından geçici barınma hizmeti kapsamında kurulmakta olan konteynerlerin son durumu görüşüldü. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki diğer çalışmalarla ilgili tespit ve değerlendirmeler yapıldı.

Pehlivan, görüşme sonrası AFAD yöneticileriyle Sındırgı ilçesinde acil yıkılacak bina olarak tespit edilen yapıların tahliye ve yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Açıklamada, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları afetin izlerini silmek amacıyla omuz omuza çalışıyor, tüm imkanları ile milletimizin yanında olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

