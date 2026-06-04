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Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi

Almanya tarihinde bir ilk: BM Güvenlik Konseyi'ne giremedi
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelik seçimlerinde Almanya, tarihinde ilk kez üyelik yarışını kaybetti. Gizli oylamada Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy alarak seçilirken Almanya 104 oyda kaldı. Daha önce katıldığı tüm seçimleri kazanan Almanya'nın başarısızlığında, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına yönelik tutumu ve son dönemde izlediği dış politikanın BM üyeleri nezdinde yarattığı rahatsızlığın etkili olduğu değerlendiriliyor.

  • Almanya, BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik seçimlerinde 104 oy alarak Portekiz (134 oy) ve Avusturya'nın (131 oy) gerisinde kaldı ve seçilemedi.
  • Almanya, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için katıldığı tüm seçimleri kazanmışken, tarihinde ilk kez başarısız oldu.
  • Almanya'nın son dönemdeki dış politikası, özellikle İsrail'in Gazze operasyonları karşısındaki tutumu nedeniyle eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelik seçimlerinde Almanya, tarihinde ilk kez başarısız oldu. Portekiz ve Avusturya'nın gerisinde kalan Berlin yönetimi, gerekli oy sayısına ulaşamadı.

BM'DE ALMANYA'YA ŞOK SONUÇ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan Güvenlik Konseyi geçici üyelik seçimlerinde Almanya beklemediği bir sonuçla karşılaştı. 193 üyeli BM'de gerçekleştirilen gizli oylamada Almanya, "Batı Avrupa ve Diğerleri" grubunda Portekiz ve Avusturya ile yarıştı ancak gerekli desteği sağlayamadı.

Oylama sonucunda Portekiz 134, Avusturya ise 131 oy alarak geçici üyelik koltuklarını kazandı. Almanya ise 104 oyda kaldı ve seçimleri kaybetti. Almanya'nın 2027-2028 dönemi için yaptığı adaylık başvurusu böylece sonuçsuz kaldı.

TARİHİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Bugüne kadar BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için katıldığı tüm seçimleri kazanan Almanya, tarihinde ilk kez üyelik yarışında başarısız oldu. Almanya, 1990'daki yeniden birleşmenin ardından yaklaşık her sekiz yılda bir geçici üyelik için aday olmuş ve tüm başvurularında seçilmeyi başarmıştı. Daha önce altı kez Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olarak görev yapan Almanya, son olarak 2019-2020 döneminde konseyde yer almıştı.

DIŞ POLİTİKASI TARTIŞMA KONUSU

Almanya'nın son dönemde izlediği dış politika, uluslararası platformlarda eleştirilere konu oluyor. Özellikle İsrail'in Gazze'deki operasyonları karşısındaki tutumu nedeniyle birçok ülkenin Berlin yönetimine mesafeli yaklaştığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Ayrıca ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamleleri ile Washington yönetiminin Venezuela politikaları karşısında Almanya'nın sessiz kaldığı yönündeki eleştirilerin de seçim sonucuna etki etmiş olabileceği belirtiliyor.

GÜVENLİK KONSEYİ'NDE 5 DAİMİ ÜYE BULUNUYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 daimi üye ile 10 geçici üyeden oluşuyor. Daimi üyeler ABD, Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa olarak görev yapıyor. Geçici üyeler ise BM Genel Kurulu tarafından iki yıllık süreler için seçiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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