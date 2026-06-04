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Şanlıurfa'da silahlı kavga: Anne öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: Anne öldü, oğlu yaralandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada araya giren anne hayatını kaybetti, 15 yaşındaki oğlu yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada anne öldü, oğlu yaralandı. Olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de meydana geldi. İki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı. Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Heriman Altundağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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