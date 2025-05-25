Marmara Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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Marmara Bölgesi İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
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MGM, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurarak ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Açıklamada, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli, yarın günün ilk saatlerden itibaren İstanbul Avrupa yakası, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu yakası ve Yalova, öğle saatlerinden itibaren ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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