Mardin Kültür Yolu Festivali Başladı: 3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Mardin Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen "3. Uluslararası Film Festivali Telkari Ödülleri" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneğince düzenlenen festivalin açılışı, Mardin Artuklu Üniversitesi Konferans Salonu'nda törenle yapıldı.

Sunuculuğunu oyuncu Demet Şener ve Saruhan Hünel'in yaptığı törende, bu yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçıları anıldı.

Eski AK Parti Mardin Milletvekili ve festivalin onursal başkanı Orhan Miroğlu, törende yaptığı konuşmada, festivalin daha da büyümesini temenni ettiklerini söyledi.

Film ve belgeseller için ülkede anlatılacak çok fazla hikayenin bulunduğunu, bu tür festivallerin bunun için fırsat olduğunu anlatan Miroğlu, şöyle konuştu:

"Bu hikayeler için daha iyi anlatıcılara ihtiyacımız var. Burada da gördük, o genç çocuklar belki birer anlatıcı olmaya hazırlanıyorlar. Bizim gibi bir hayat tecrübesinden geçmiş kişilerin de görevi gerekli desteği sunmaktır, devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, aydınlarımızın vesaire. Bu topraklar Gılgamış'ın ölümsüzün peşinden koştuğu topraklardır. Hala anlatılmayı bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Önümüze Mardinliler olarak çok büyük hedefler koymalıyız. Çok büyük bir medeniyetin üstünde oturuyoruz. Bu medeniyete kimimiz kalemimizle, kimimiz filmimizle ve kimimiz düşüncemizle birer ışık yakabilmeyiz."

Miroğlu, kendisinin de bir film çektiğini ve kendi hayatını oynadığını belirterek, filmin yaklaşık 1 yıl sonra sinemaseverlerle bulaşacağını bildirdi.

Festival Başkanı Zeki Sincar da memleketinde bir film festivali yapma inancıyla yola çıktığını, zorlukları aşarak bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bu yıl Bakanlığın desteğiyle büyük emekler verdikleri festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Sincar, "Bu festival sadece sanat etkinliği değil, Mardin'imizin çok büyük vizyonudur. Her geçen gün daha büyüyen, kök salan bir ağaç gibi gelenekselleşen bir festival haline geliyor. Ancak bu ağacın daha güçlenmesi köklerin daha da derinlere inmesi, valiliğimizin, belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Gelin el ele verelim, bu güzel ağacıma, bu ortak değerlerimize hep birlikte sahip çıkalım." dedi.

Finalde 10 kısa, 5 uzun metrajlı film yarışacak

Festival Direktörü Haydar Işık ise Bakanlığa bütün film festivallerine destek verdiği gibi buna da verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Işık, festivalde finale kalan 10 kısa film ve 5 uzun metrajlı filmin oyuncu, sanatçı, akademisyen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve halktan oluşan 20 kişilik jüri tarafından değerlendirmeye alınacağını kaydetti.

Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği Başkanı Adem Sincar da festivalde emekleri geçenlere teşekkür ederek, her sene festivali daha da genişleterek sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından finale kalan filmlerin gösterimi yapıldı.

Usta oyunculara "Yaşam Boyu Onur Ödülü"

Gösterimin ardından sanatçı Mihriban Er, Yüksel Arıcı ve Ümit Acar'a jüri başkanı sanatçı Cem Özer ve davetliler tarafından "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi.

Ödül alan Er, sanatçı olarak Türkiye'nin her ilini gezdiğini ancak Mardin'in kendisinde büyük izler bıraktığını belirterek, "Mardin'e ilk 25 yıl evvel geldik ve bir dizi çektik. 2 sene buradaydık. Tiyatro oyuncusuyum, bütün Türkiye'ye iki tur yaptım. Mardin insanını, kültürünü, doğasını, evlerini, yemeğini, çoluğunu, çocuğunu hepsini tanıdım ve çok sevdim. Mardin, muhteşem bir şehir. Mardin'de meslekte Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almak beni ayrıca çok onurlandırdı." dedi.

Yüksel Arıcı ve Ümit Acar da aldıkları ödül için ilgililere teşekkür etti.

Törenin ardından TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Film gösterimleri, tiyatro oyunları ve söyleşilerle sürecek festival 21 Ekim'de sona erecek.