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AVM'de karşılaştığı eski sevgilisi ve ablasını darp etti

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Mardin'de B.A. isimli kişi, eski sevgilisi Nazlı D.'yi bir alışveriş merkezinde darbetti. Nazlı D. ve ablası Mehtap D., B.A. ve kardeşi F.A.'dan tehdit ve darp nedeniyle şikayetçi oldu. Olayla ilgili yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.

Mardin'de yaşayan Nazlı D., mayıs ayında erkek arkadaşı B.A.'dan ayrılmak istedi. Ayrılmayı kabullenemeyen B.A., 22 Temmuz tarihinde bir alışveriş merkezinde karşılaştığı Nazlı D.'yi darbetti. Darp raporu alan Nazlı D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mardin'de Eski Sevgiliye Darp ve Tehdit İddiaları

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMESİ İÇİN TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

İddiaya göre; şikayetini geri çekmesini isteyen B.A., Nazlı ile ablası Mehtap D.'yi tehdit etmeye başladı. 25 Kasım'da kardeşinin avukatı Gurbet Bilbay ile görüşen Mehtap D., çıkışta otomobiline binerken, B.A.'nın erkek kardeşi F.A.'nın saldırısına uğradı. Mehtap D.'nin şikayetçi olduğu F.A. da gözaltına alınıp, ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVM'de karşılaştığı eski sevgilisi ve ablasını darp etti

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

DHA'ya konuşan Mehtap D., can güvenliklerinin olmadığını belirterek, "6 aydır ben ve kız kardeşim, bir şahıs tarafından tehdit ediliyoruz. Kız kardeşim, birkaç ay önce bir AVM'nin ortasında darbedildi. Şahıs, beni ve kardeşimi her gördüğünde tehdit ediyor. Bununla ilgili şikayetlerimiz var. Darp raporlarımız var ama kesinlikle hiçbir şekilde bir şey yapılmıyor. Avukatımla görüşmeye gittim. Bu kişinin kardeşi benim aracıma binerek tehdit etti, darbetmeye çalıştı. Arabada, 'Bu sefer sizi uyarıyoruz, başka sefere başınıza başka kötü şeyler gelecek' dedi. Daha sonra sosyal medya hesabından 'Kuşunlar havada uçuşacak, dışarı çıkarken dikkat edin. Sağınıza ve solunuza bakın' diye paylaşım yaptı. Kesinlikle bizim can güvenliğimiz yok. Adli süreci 6 aydır başlatmışız, fakat iddianame yazılmadı, mahkeme süreci başlatılmadı. Şikayetimizi geri çekmemiz için sürekli tehdit ediliyoruz. Öldüğümüz zaman mı sesimiz duyulacak? Kardeşimin can güvenliği yok. Kişinin benimle hiçbir sorunu yok, ona rağmen beni tehdit ediyor" dedi.

Mardin'de Eski Sevgiliye Darp ve Tehdit İddiaları

"BU İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA MI SESİNİ DUYACAKSINIZ"

Kendisinin de tehdit edildiğini belirten Avukat Gurbet Bilbay ise "6 aydır uğraştığımız önemli sorun var. Bakın şüpheli AVM'nin ortasında müvekkilimi darbediyor ve hiçbir şey yapılamıyor. Yetmiyor, avukatını ve ailesini tehdit ediyor ve tekrar tutuklanmıyor. Akabinde arabasında darbediliyor, tekrar tutuklanmıyor. İlla bu insanlar öldükten sonra mı tutuklanacak?" diye konuştu.

Mardin'de Eski Sevgiliye Darp ve Tehdit İddiaları

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan B.A.'nın 22 Temmuz'da AVM'de karşılaştığı Nazlı D.'yi darbettiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, B.A.'nın kafede oturan Nazlı D.'nin yanına gelip önce tehdit ettiği, kafeden çıktıktan sonra arkasından hızla yaklaşarak tokat attığı görüldü.

AVM'de karşılaştığı eski sevgilisi ve ablasını darp etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübükzade:

Sabit kamera görüntüsü arkadan tasarlayarak darp ediyor orantısız güç kullanmış ifade alınıp serbest bırakmak nedir Tutuklu yargılanması daha adil olurdu yapanın yanına kar kalıyor yazık

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