Sopalı ve çekiçli cinayette kan donduran ifade: İlk darbeyi başına ben vurdum

Mardin'de işlenen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından katil zanlılarına izlettirildi. Yaşananlar üzerinden ifadesi alınan saldırganların ifadesinde yer alan detaylar ise tüyler ürpertti.

EVİNDEN ÇIKMIŞ İŞE GİDİYORDU

Olay, 22 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü.

ÇEKİÇ VE SOPAYLA DEFALARCA VURUP KAÇTILAR

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü.

YAKALANAN SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Tespit edilen şüpheliler kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

"İLK DARBEYİ BAŞINA GELECEK ŞEKİLDE BEN VURDUM"

Olayın görüntüleri izlettirilen Abdulvahap ve Selahattin Acet'in ifadeleri ortaya çıktı. Selahattin Acet, ifadesinde, "Görüntülerdeki beyaz tişörtlü kişi benim. Solumda siyah tişörtlü olarak benimle koşan da Abdulvahap'tır. Videoda sizinle birlikte gördüğüm gibi ilk darbeyi başına gelecek şekilde ben vurdum. Sopamın ne olduğunu hatırlamıyorum. Bana emniyette gösterdiler, kırılmış" dedi.

"ÖLDÜRMEYE KASTIM OLSA ARABADAKİ SİLAHLA ÖLDÜRÜRDÜM"

Derin ailesinden ve kendilerinden iki gencin köyde tartıştıklarını ve iki farklı aşiret olduklarını anlatan Acet,"Köylerimiz ayrıdır. Amcamın oğlu babamı arıyor ve babam karşı taraf ile görüşüyor. Maktulün ağabeyi Halit, babamı tehdit ediyor. Aradan bir süre geçtikten sonra yaklaşık 100 kişiyle amcamın oğlu M.C.'ye ve R.T.'ye saldırıyorlar. R.T. hala hastanede yatmaktadır. Babam ve annem de yaralanmıştır. Bu olayı videoya çekmişlerdir. Kardeşimin yaralı haldeki resmini kırpıp sosyal medyada paylaşıyorlardı ve bizi sürekli tehdit ediyorlardı. Biz de şikayetçi olduk. Ben maktule yöneldiğimde maktulün belinde kabarıklık gördük. Böyle olduğu için kendisine eylemde bulunduk. Kendisini öldürme kastım olsaydı arabadaki silah ile öldürürdüm. Bana küfrettiği için ve annemin vücudundaki izlerden dolayı üzüntü duyduğum için bir anlık sinirle olmuştur. Kastım öldürmek değildi. Pişmanım" diye konuştu.

"SİLAH KULLANMASINI ENGELLEMEK İÇİN KOLUNA SOPAYLA VURDUM"

Olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden Abdulvahap Acet ise Resul Derin'i tanımadığını belirterek, "Bir kafede oturuyorduk. Buradan kalktıktan sonra bir araba önümüzü kesti. Dayımın oğlu bu sırada maktulle karşılaştı. Maktul dayımın oğluna dönerek küfretti. Dayımın oğlu araçtan inerek maktule doğru yürüdü. Aralarında kavga çıktı. Karşı taraf silah kullanacağını zannederek ben de dayımın oğlunu oradan çekmeye çalıştım. Maktulün silah kullanmasını engellemek için koluna sopayla vurdum. Maktulü tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim aramızda bir husus yoktu" dedi.