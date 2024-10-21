MARDİN 3 çocuğunun annesi Zeynep'i öldüren sanık, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 3 yıl önce boşandığı 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu'yu (31) çocuklarını gösterme bahanesiyle çağıran ve sokakta yürürken başına ateş ederek öldüren Ahmet Tahir Erat'a (38), 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 27 Aralık 2023'te Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi Gençlik Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu (31), 3 yıl önce boşandığı Ahmet Tahir Erat'ın (38) tabancalı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Ahmet Tahir Erat, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Tahir Erat'ın 'Boşandığı eşe karşı kasten, tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Erat salonda hazır edildi.

SAVCI MÜTALAASINI OKUDU, CEZADA İNDİRİM YAPILMAMASINI İSTEDİ

Duruşmada taraf avukatlarının yanı sıra Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları da hazır bulunurken, Kuşçu'nun yakınları da duruşmayı takip etti. Yapılan kimlik tespitinin ardından duruşma başladı. Savcılık önceki duruşma verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanığın 'Boşandığı eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını, Kuşçu ve Erat'ın uzun süre önce boşanmış olması nedeniyle 'Haksız tahrik' indirimi unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, cezada indirim yapılmamasını istedi.

ARTAN KADIN CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ardından söz alan Avukat Dilan Koç, mütalaaya katıldıklarını belirtti. Mevcut durumda sanığın 'tahrik' iddiasının unsurlarının oluşmadığı ve bu nedenle cezada indirim uygulanmasına yer olmadığını kaydeden Koç, sanık hakkında 'takdiri indirim' de uygulanmaması gerektiğini söyledi. Sanığın işlediği suçtan dolayı pişmanlık duymadığını kaydeden Koç, sanığın cezalandırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Avukat Seher Acay da artan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, kadın katliamlarında failin kararlılığını net şekilde gördüklerini dile getirdi. Mevcut dosyada da benzer bir durum ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Acay, cinayetin planlı ve kararlı bir şekilde işlendiğini söyledi. Cinayetin işleniş şeklini anlatan Acay, dosyanın başından itibaren sanığın pişmanlık belirtisi göstermediğini ve bu nedenle indirim uygulanmaması gerektiğini kaydetti. Avukat Mihrican Can ise her iki meslektaşlarının söylediklerine katıldıklarını belirterek, sanığın en üst hadden cezalandırılması gerektiğini ifade ederken, mahkemenin kararının cezasızlık politikalarına karşı emsal bir karar olmasını istediklerini söyledi.

PİŞMAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ardından söz verilen sanık Erat, cinayeti önceden tasarlamadığını, öldürmek kastının olmadığını, pişman olduğunu iddia etti. Cinayeti daha önce de işleyebileceğini ancak çocukları için işlemediğini söyleyen Erat, verilecek kararda çocuklarının geleceğinin de göz önünde bulundurulmasını istedi. Sanık avukatları yaptıkları savunmada sanığın cinayeti tasarlayarak işlemediğini iddia ederek, 'Haksız tahrik' indiriminin unsurlarının dosyada mevcut olduğunu savundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Duruşmaya ara veren mahkeme ardından kararını açıkladı. Mahkeme sanık Erat hakkında 'Boşandığı eşe karşı, tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, cezada indirim uygulamadı. Sanık Erat hakkında ayrıca ruhsatsız silah bulundurması suçlamasıyla da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

'3 NİTELİKLİ HALDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ'

Duruşmanın ardından adliye önünde basına açıklama yapan Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Seher Acay, şöyle dediBugün Zeynep Gül Kuşçu'nun yargılamasının sonuna geldik. Zeynep Gül Kuşçu, 3 yıl öncesinden boşandığı çocuklarının babası tarafından Mardin'in en işlek caddelerinden birinde planlı bir şekilde öldürüldü. 'Gel sana çocukları göstereceğim' diye çağırmıştı. Çocuklarını görmek için büyük bir umutla gittiği yerde yere yatırılmış ve başından tek bir mermi ile katledilmişti. Acısı hala içimizde, içimiz buruk. Bugün yargılamanın sonuna geldik. Her aşamasında bulunduğumuz yargılamanın neticesinde bugün faile hem 'tasarlayarak', hem 'boşandığı eşe karşı' hem de 'kadına karşı' olmak üzere 3 nitelikli halden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Öte yandan kullandığı silah ruhsatsız olduğu için buradan da ceza aldı ve aslında en önemlisi herhangi bir takdiri indirime yer olmaksızın bu mahkumiyet kararı verildi. dedi. Açıklama sonrasında Zeynep Gül Kuşçu'nun teyzesi de avukatlara teşekkür ederek, verilen ceza dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Haber-Kamera Salih KESKİN MARDİN,