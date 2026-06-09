Haberler

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Milyonlarca CHP'li, sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemekte

Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Milyonlarca CHP'li, sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemekte
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, partinin birliği ve kurumsal kimliğinin korunması için sağduyulu bir yaklaşım beklediğini belirtti.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Bugün yaşanan süreçte milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

Mansur Yavaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir. Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'e gitmiyor: 14.00'te genel merkezdeyiz

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ'nin satışa çıkaracağı 20 bin konutun adresleri belli oldu! İşte mahalle mahalle tam liste

TOKİ'nin satışa çıkaracağı 20 bin konutun adresleri belli oldu
Hatay'da serum çıkarma işlemi esnasında sargıyla birlikte bebeğin parmağı kesildi

Hatay'da akılalmaz olay! Serum yerine bebeğin parmağı kesildi
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay! Otobüsten indiler

A Milli Takım'ı gece yarısı korkutan olay!

İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Dün geceye damga vuran paylaşım! Apar topar kaldırdı

Dün geceye damga vuran paylaşım! Apar topar kaldırdı