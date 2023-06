Manisa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri yerden, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de havadan müdahale ediyor. Vali Yaşar Karadeniz, "Yangının tüm fabrikayı kaplaması sonucu İzmir'den de takviye ekip istendi ve şu an 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile yangına müdahale ediliyor. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok." açıklamasını yaptı.