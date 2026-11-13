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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Sultanahmet'te cuma namazı kıldı

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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İstanbul temasları kapsamında Fatih'te Sultanahmet Camisi'nde cuma namazı kıldı ve tarihi Kapalıçarşı'yı gezdi. Ziyaret, Fatih'in kültürel mirasını ve tarihi önemini uluslararası ölçekte yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye temasları kapsamında İstanbul'a gelen Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Fatih'in önemli tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Khan, programı kapsamında Sultanahmet Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Khan'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.

Sultanahmet Camisi ziyaretinin ardından heyet, İstanbul'un köklü ticaret merkezlerinden ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olan tarihi Kapalıçarşı'yı gezdi.

Fatih'te gerçekleşen ziyaret, kentin sahip olduğu zengin kültürel mirası ve uluslararası ölçekteki tarihi önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Kaynak: AA
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