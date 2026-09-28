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Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

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Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp... Haber Videosunu İzle
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...
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Erkek arkadaşıyla buluştuğu anları gizlice kayda alıp annesine gönderen komşusunu tepki göstererek paylaşan genç kızın videosu, izinsiz kayıt ve özel hayatın ihlali tartışmalarına yol açtı.

Bir genç kızın erkek arkadaşıyla buluştuğu anları gizlice kayda alan bir komşu, elde ettiği görüntüleri kızın annesine iletti. Görüntülerin annesine gönderildiğini öğrenen genç kız, yaşanan olayı "Komşuların çekip anneme attığı video" notuyla paylaştı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ 

Gizlice çekilen video kullanıcıları ikiye böldü. Bir kesim izinsiz kayıt alıp aileye göndermeyi özel hayatın ihlali olarak değerlendirip komşuyu "ahlak bekçiliği" yapmakla suçlarken, diğer bir kesim ise komşunun sergilediği tutumu doğru bularak destek verdi.

Kaynak: Haberler.com
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