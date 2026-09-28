Aydın Kuşadası'da mobil radarın tespit ettiği bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Kuşadası'da mobil radarın tespit ettiği bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radarın tespit ettiği lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenlerin 21'inin Irak, 1'inin Suriye, 1'inin Sudan, 1'inin Orta Afrikalı olduğu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 21 Irak, 1 Suriye, 1 Sudan, 1 Orta Afrikalı toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı