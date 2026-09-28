Aydın Kuşadası'da mobil radarın tespit ettiği bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-87) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 21 Irak, 1 Suriye, 1 Sudan, 1 Orta Afrikalı toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalan göçmenlerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı