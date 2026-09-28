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Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor

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Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor
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Galatasaray'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Barış Alper Yılmaz'ın performansı, yönetimin transfer planlarını da etkiledi. Geçen sezon NEOM'dan gelen 35 milyon euroluk, bu sezon ise Everton'ın 40 milyon euroluk teklifini geri çeviren sarı-kırmızılıların, milli futbolcuyu yüksek bonservis bedeliyle satma planının sekteye uğradığı öne sürüldü.

  • Barış Alper Yılmaz, kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı toplam 8 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı.
  • Galatasaray, Barış Alper için geçtiğimiz sezon NEOM'dan gelen 35 milyon euroluk teklifi ve bu sezon Everton'ın 40 milyon euroya kadar çıkan teklifini kabul etmedi.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper'in yeniden eski formuna kavuşmasını ve takımın önemli hücum silahlarından biri haline gelmesini bekliyor.

Galatasaray'da yeni sezona beklentilerin altında başlayan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. 26 yaşındaki futbolcu, kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı toplam 8 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı. Barış Alper'in yaşadığı form düşüşünün, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyla ilgili gelecek planlarını da etkilediği iddia edildi.

40 MİLYON EUROYU GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ

Galatasaray'ın Barış Alper için geçtiğimiz sezon NEOM'dan gelen 35 milyon euroluk teklifi kabul etmediği, bu sezon ise Everton'ın 40 milyon euroya kadar çıktığı ancak sarı-kırmızılıların yine satışa onay vermediği belirtildi.

Yönetimin milli futbolcunun değerini daha da artırarak ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmeyi planladığı, ancak sezon başındaki performansın bu hesabı sekteye uğrattığı öne sürüldü.

DURSUN ÖZBEK ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİNİ BEKLİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Barış Alper'in yeniden eski formuna kavuşmasını ve takımın önemli hücum silahlarından biri haline gelmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yüksek bonservis beklentisinin yeniden güçlenmesi için milli futbolcunun performansını yukarı çekmesini umduğu belirtilirken, gözler sezonun ilerleyen bölümünde Barış Alper'in göstereceği performansa çevrildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Barış Alper'i yurt içinde hiçbir takım almaz...fırsat gelmiş ama gözleri doymayanlar sayesinde gs'nin elinde patladı...belki 1.ligden oda şansı yaver giderse bir takıma gidebilir...

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Haber YorumlarıFatih Tasti:

Barisin ikili mucadelesi ayaklarinin yere saglam basmasi harika birsey ama sonuc Tinne malesef kendini biraz daha bu yonde ilerletse vazgecilmez bir futbolcu adayi

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Haber YorumlarıMustafa Gencer:

ya tabi.. tarihin en kötü oyincusu yere basiyormuş. ne harika bişey. kediler tavşanlar tavuklarda yere basıyor. milli takımamı girsin

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Haber YorumlarıMustafa Gencer:

yalan haber.. siyasi emirle milli takıma empoze etmeye devam etmeye çalışıyorlar.. bu adam şuan aktif olarak dünyanın en kötü futbolcusu bile değil, plaj voleybol işi olur ancak.. göz var nizam var. kime yediriyorsunuz

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Haber YorumlarıMali Hukuk:

editör fenere gelince uçuyor kaçıyorlar Gs ye gelince elinde payladı diye operasyon çekiliyor buradakiler bunun farkında bilgin olsun

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