Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor

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Galatasaray'da yeni sezona beklentilerin altında başlayan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. 26 yaşındaki futbolcu, kulüp ve milli takım formasıyla çıktığı toplam 8 karşılaşmada gol veya asist katkısı sağlayamadı. Barış Alper'in yaşadığı form düşüşünün, sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyla ilgili gelecek planlarını da etkilediği iddia edildi.

40 MİLYON EUROYU GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ

Galatasaray'ın Barış Alper için geçtiğimiz sezon NEOM'dan gelen 35 milyon euroluk teklifi kabul etmediği, bu sezon ise Everton'ın 40 milyon euroya kadar çıktığı ancak sarı-kırmızılıların yine satışa onay vermediği belirtildi.

Yönetimin milli futbolcunun değerini daha da artırarak ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmeyi planladığı, ancak sezon başındaki performansın bu hesabı sekteye uğrattığı öne sürüldü.

DURSUN ÖZBEK ESKİ GÜNLERİNE DÖNMESİNİ BEKLİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Barış Alper'in yeniden eski formuna kavuşmasını ve takımın önemli hücum silahlarından biri haline gelmesini beklediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin yüksek bonservis beklentisinin yeniden güçlenmesi için milli futbolcunun performansını yukarı çekmesini umduğu belirtilirken, gözler sezonun ilerleyen bölümünde Barış Alper'in göstereceği performansa çevrildi.