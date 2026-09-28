Haberler

İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, İsrail'i 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. İrlanda, Troy Parrott, Adam Idah ve Jack Moylan'ın 12 dakikaya sığdırdığı üç golle rakibini daha ilk yarıda dağıttı. İsrail ise ikinci maçını da kaybederek puansız kaldı.

  • UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci hafta maçında İrlanda Cumhuriyeti, İsrail'i Debrecen'deki Nagyerdei Stadyumu'nda 3-0 yendi.
  • İrlanda'nın golleri 13. dakikada Troy Parrott, 16. dakikada Adam Idah ve 25. dakikada Jack Moylan'dan geldi.
  • İrlanda Cumhuriyeti gruptaki ilk galibiyetiyle puanını 3'e çıkarırken, İsrail ikinci maçını da kaybederek puansız kaldı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un ikinci haftasında İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan mücadelede İrlanda rakibine büyük üstünlük kurdu.

Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan İrlanda Cumhuriyeti, henüz ilk yarıda bulduğu peş peşe gollerle maçın kontrolünü tamamen eline aldı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

12 DAKİKADA 3 GOL

İrlanda'nın gol perdesini 13. dakikada Troy Parrott açtı. İsrail ilk golün şokunu üzerinden atamadan yalnızca üç dakika sonra Adam Idah sahneye çıktı ve farkı ikiye yükseltti.

İrlanda'nın durmaya niyeti yoktu. 25. dakikada Jack Moylan'ın ağları havalandırmasıyla skor 3-0'a geldi. Böylece İrlanda, 13 ile 25. dakikalar arasındaki yalnızca 12 dakikalık bölümde üç gol birden attı.

İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİLER

İlk devreyi 3-0 önde kapatan İrlanda Cumhuriyeti, ikinci yarıda skor avantajını korudu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 sona erdi. İrlanda Cumhuriyeti böylece gruptaki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3'e çıkardı. İsrail ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti ve puanla tanışamadı.

İSRAİL İKİDE SIFIR ÇEKTİ

İlk hafta Avusturya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan İsrail, İrlanda karşısında da puan alamadı. İki maç sonunda İsrail'in hanesinde puan bulunmazken, İrlanda aldığı farklı galibiyetle yarışta yeniden iddialı konuma geldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Ankara Çankaya'da spor salonu devri yüzünden kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anlaşma sağlayamadan silahlar patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Sami Yusuf İstanbul'da konser verdi, eserini Filistin soykırımı kurbanlarına ithaf etti

Sami Yusuf’tan İstanbul’da duygu yüklü konser: Filistin’i unutmadı
Mustafa Sandal eşim 'Suçsuz' demedi! Avukattan da açıklama geldi

Mustafa Sandal eşim "Suçsuz" demedi, resmen yalnız bıraktı
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısekob:

serbest irlanda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet:

Az gol atmislar bir duzine atmak lazim bunlara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında sıra milyarder Feridun Geçgel'e geldi! Mal varlığına tedbir

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Mal varlığına tedbir geldi
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu

Komşuda skandal plan! Hedefte Türkiye var
Güney Afrika'da eğlence mekanlarına kanlı baskın! 3 ayrı saldırıda 31 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Eğlence mekanlarına kurşun yağdırdılar! 3 saldırıda 31 ölü
Ben-Gvir cezaevine girip kamerayı açtı: Seni öldürmek istiyorum

Cezaevine girip kameralar önünde tehdit etti: Seni öldürmek istiyorum
Tunceli Ovacık'ta yaban domuzu Mercan Deresi'ndeki akıntıya rağmen karşıya geçti

Görüntüler Türkiye'den! Akıntıya karşı uzun süre savaştı
Gaziantep'te daha önce 7 kişinin öldüğü yolda yeni kazada 6 kişi yaralandı

7 kişinin öldüğü yerde bir olay daha! Çok sayıda yaralı var
EGM, polislerin iş bırakacağı iddialarını yalanladı

Polisler iş mi bırakacak? EGM'den resmi açıklama geldi
Sırbistan'da dengeler değişti! Aleksandar Vucic istifa etti

Ülkede dengeler değişti! Cumhurbaşkanı istifa etti