Manas'ta mezuniyet coşkusuEngelli olarak dünyaya gelen Abdısatar'ın hayali gerçek oldu

- Manas'ta mezuniyet coşkusu Engelli olarak dünyaya gelen Abdısatar'ın hayali gerçek oldu Kırgızistan'da engelli olarak dünyaya gelen ve bir günlüğüne de olsa üniversiteye gitmek isteyen Abdısatar, önce Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde öğrenci oldu ardından da mezuniyet törenine...

- Manas'ta mezuniyet coşkusu

Engelli olarak dünyaya gelen Abdısatar'ın hayali gerçek oldu

BİŞKEK - Kırgızistan'da engelli olarak dünyaya gelen ve bir günlüğüne de olsa üniversiteye gitmek isteyen Abdısatar, önce Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde öğrenci oldu ardından da mezuniyet törenine davet edildi. Törende kep ve cübbe giyen Abdısatar'ın hayali gerçek oldu.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce öğrenci mezun oldu. Bu yılki mezuniyet töreni Cengiz Aytmatov Kampüsü Açık Spor Sahası'nda renkli görüntülere sahne oldu. Mezuniyet törenine Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'a gösterilen ilgi damgasını vurdu. Mezun olan öğrencilerin yanı sıra törene katılan veliler Erzurumlu Rektör Ceylan'a karşı sevgi gösterisinde bulundu. Kardeş ülke Kırgızistan ve Türkiye'nin milli marşlarıyla başlayan mezuniyet törenine Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Bakanlar, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan, Türkmenistan'ın Kırgızistan Büyükelçisi Şadurdı Meredov, Büyükelçilik Temsilcilikleri, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yüksek Öğretim Kurumları Rektörleri, Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Dr. Baktıgül Kalambekova, Rektör Yardımcıları, akademisyenler, idari personel, medya temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Hayalini gerçekleştirdi

Kırgızistan'da engelli olarak dünyaya gelen Toktobübü Abdısatar, Manas Üniversitesi ile hayallerine kavuştu. Çocukluğundan bu yana babasının baktığı ve evinin bahçesinde kurduğu gereçlerle fizik tedavi uyguladığı Abdısatar, yıllar sonra tutunarak yürüyebilse de okula gidemedi. Babanın Kırgızistan'da bulunan okullara gidip kızının bir günlük isteğini yerine getirmeleri isteğini Manas Üniversitesi gerçekleştirdi. Manas Üniversitesine gelen baba durumu, Rektör Alpaslan Ceylan'a iletti. Rektör Ceylan olaya kayıtsız kalmayarak Abdısatar'ı okula getirtti, sınıflarda derse aldı. Bir gününü öğrenciler gibi Manas Üniversitesi sıralarında ders dinleyerek geçiren Abdısatar'ı Rektör Ceylan mezuniyet törenine davet ederek Manas Üniversitesinden mezun olduğunu açıkladı.

Üniversitenin özel konuğu olan Toktobübü Abdısatar'a, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan sahnede mezuniyet kıyafeti giydirdi. Rektör Prof. Dr. Ceylan, okuma aşkıyla yanıp tutuşan Abdısatar'ı kayıtsız şartsız ömür boyu Manas Üniversitesi'nin öğrencisi olarak ilan etti. Abdısatar mezuniyet belgesini alarak hayatta en çok istediği hayalini gerçekleştirmiş oldu. Onu yetiştiren babası da 'Yılın Babası' olarak seçilerek Manas Madalyası ile ödüllendirildi. Ayrıca Abdısatar'a Türkiye'de 1 hafta boyunca beş yıldızlı bir otelde tatil imkanı sağlanarak ücretsiz uçak bileti hediye edildi.

Duygulu anların yaşandığı mezuniyet töreninde Rektör Alpaslan Ceylan'ı ayakta alkışladı.

"Yeni hayatlara uçacaklar"

Törenin açılışında konuşan Rektör Vekili Dr. Baktıgül Kalambekova, mezun olan öğrencilere kendilerini yepyeni bir hayatın beklediğini söyledi. "Bir kuş yuvasından öğrendiği bilgilerle uçmayı öğrenir" diyen Kalambekova, "Sevgili mezunlar, kimi zaman eğlenceli ve kimi zaman da sıkıcı geçen dersler, sınavlar, bitirme çalışmalarınız derken artık her şey geride kaldı. Sizi yepyeni bir hayat bekliyor. Bir kuş yuvasından öğrendiği bilgilerle uçmayı öğrenir. Sizler de buradan aldığınız bilgiler ile hayatınızı kuracaksınız. Üniversitemizden aldığınız kaliteli bilim ve terbiye size her zaman meslek hayatınızda yol göstersin. Ne mutlu ki, siz sevgili öğrencilerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında mezun oldunuz. Buradan siz değerli mezunlarımıza sesleniyorum. Siz, Manas ile Manas da sizinle gurur duysun" ifadelerini kullandı.

"Bir insan için en zor şey, her gün insan kalabilmektir"

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise, yaptığı konuşmada sevginin hayatın merkezine monte edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Manas Üniversitesi ailesine katılan ve mezun olan her bireyin çok önemli olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan "Bugün bizim için mutlu bir gün ve mutlu bir bayram. Sevgili öğrenciler, hepiniz emek verdiniz, çok kıymetli çalımalar yürüttünüz, uykusuz günler geçirdiniz ama neticesinde bugüne ulaştınız. Bugün biz burada sadece Manas ailesi için değil, Kırgızistan için değil, Türkiye için değil, Türk Dünyası için değil, Türk alemi için, bütün İslam alemi için, insanlık alemi için çok değerli beyinleri üniversitemizden mezun ediyoruz" dedi.

Manas Üniversitesi dünyada ilk binde

Rektör Ceylan, konuşmasında Manas Üniversitesi'nin dünyada ilk binde yer aldığını ve her zaman öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu belirtti. Mezun öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Ceylan, "Sevgiyi hayatınızın merkezine oturtun. Çünkü sevgi olmadan hiçbir başarı söz konusu olmaz. Cengiz Aytmatov'un 'Bir insan için en zor şey, her gün insan kalabilmektir' sözünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın" dedi. Konuşmasında sık sık başarının, çalışmanın ve eğitimin önemini vurgulayan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ailelere, öğrencilere, akademisyenlere ve üniversitenin tüm çalışanlarına teşekkür etti.

"Her şey gönlünüzce olsun"

Mezuniyet töreninde konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan "Sevgili gençler, sizlere bugün söyleyeceğim tek şey, hayatınızda 'Keşke bunu da yapsaydım' dediğiniz hiçbir şey kalmasın ve her şey gönlünüzce olsun" ifadelerine yer verdi. Açılış konuşmalarının ardından mezunlar Türk Dünyası Müzik Toplulukları Sanatçısı İrfan Gürdal "Sardal Kız" adlı şarkısını seslendirdi.

Kırgız sanatçılar Ruslan Asankan ve Malika Dina'nın da sahne aldığı mezuniyet töreni coşkulu bir şekilde devam etti. Öğrencilerin saatlerce eğlendiği tören havai fişek gösterisi ile son buldu.