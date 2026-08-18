Malazgirt'te Süt Toplama Merkezi Açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 24,5 milyon lira yatırım bedeli bulunan "Malazgirt Süt Toplama Merkezi" törenle hizmete açıldı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığınca hazırlanan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğünce yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen merkez, Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi'nde (TARMİSS) inşa edildi.

Günlük 30 ton süt toplama kapasitesine sahip tesiste, üreticilerden alınan sütün soğuk zincir sistemiyle muhafaza edilerek pazara ulaştırılması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirtti.

İlin yüzde 45'inin çayır ve meralardan oluştuğunu bildiren Çakır, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz coğrafyada Muş Ovası ön plana çıkıyor ama Liz Ovası diye tabir ettiğimiz Bulanık-Malazgirt hattında da 2 milyon dönüme yakın ekilebilir arazimiz var. O kutlu nehir, Murat Nehri, ilimizin hudutlarında Malazgirt'imizde başlıyor, Bulanık hattından ilimizi boydan boya geçiyor. İki tane devasa barajı dolduruyor. Son derece verimli su havzalarında, son derece verimli tarım ve hayvancılık bölgesinde bulunuyoruz. Muş deyince akla hayvancılık geliyor. Bu kadar güzel hayvan varlığımız var ama vatandaşımız bunun etinden ya da satışından bir gelir elde ediyor da sütünden fayda alıyor mu?"

Muş'ta 3 yıldır görev yaptığını hatırlatan Çakır, süt toplama konusunda daha önce istenilen ilerlemenin sağlanamadığını dile getirdi.

Geçen yıl farklı alanlarda 200 milyon liraya yakın projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Çakır, "Maalesef süt toplama konusunda bir türlü aşama katedemedik. Gerçekten birçok alanda, mandasından, kaz yetiştiriciliğinden, balından, hayvanından, küçükbaş hayvanından, tarımsal arazilerinden tutun birçok alanda aldığımız rakamları yukarıya taşıdık ama maalesef süt toplamada çakıldık kaldık. Çünkü çok zahmetli, çok zor bir iş. Esas zorlu süreç bundan sonra başlıyor. Bundan sonrası da zor. Bu işte istikrar ve kalite önemli." diye konuştu.

TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı, Malazgirt Süt Toplama Merkezi'nin Muş'un ve bölgenin üretim gücüne katkı sağlayacağını söyledi.

Projenin TKDK tarafından yüzde 50 hibe oranında desteklenmeye hak kazandığını belirten Antalyalı, şunları aktardı:

"Malazgirt ilçemize kazandırılan bu yatırım, Ziraat Odası bünyesinde günlük 30 ton kapasiteli bir süt toplama merkezi olarak tasarlandı. Tesis, 6 kişi doğrudan ve 25 kişi dolaylı istihdam sağlayacak. Başta üyelerinden ve Malazgirt ilçesinde yer alan süt üreticilerinden olmak üzere düzenli olarak süt temini yapılacak. Toplanan sütün soğuk zincir sistemiyle lojistiği sağlanarak satışının yapılması planlanıyor. Bu vesileyle Süt Toplama Merkezi'mizin ilçemize, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, sütün kaliteli ve sağlıklı olması, uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve güvenilir bir pazarlama ağının oluşturulmasının büyük önem taşıdığını anlattı.

Tesisin üreticilerin sütlerini düzenli ve değerinde satmalarına imkan sağlayacağını kaydeden Gönç, "Bu tesisimizin faaliyete geçmesiyle sütlerimiz düzenli bir şekilde değerinde satılacak, kalitesi korunarak uygun ortamda muhafaza edilecek ve en nihayetinde çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını almış olacak. Sadece bu tesise fiziki bir yapı olarak bakmamak lazım. İlimiz hayvancılığında kabuk kırılmasını da beraberinde getirecektir." diye konuştu.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, "Bu projenin başarıya ulaşması için Muş Valimizin büyük destekleri oldu. Allah'ın izniyle yarın sabahtan itibaren Malazgirt'i köy köy gezerek bütün sütü toplayacağız. Memleketimize, Sultan Alparslan'ın şehrine yakışacak bir proje. Gerçekten büyük bir iş başardık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi ve üreticilerden alınan ilk süt depolara aktarıldı.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Muhsin Yazıcı, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Tanrıkulu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eyüpoğlu, Malazgirt Belediye Başkanı Kenan Türker, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA