Karar resmen iletildi! Fenerbahçe'de beklenen son

Fenerbahçe’de yeni sezon planlaması kapsamında önemli bir ayrılık kararı alındı. Sarı-lacivertli yönetim, sezon başında West Ham United’dan kiralanan Edson Alvarez ile devam etmeme kararı verdi.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Fernando Esquivel’in haberine göre Fenerbahçe, Meksikalı orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Yönetim ve teknik heyetin oyuncunun performansı ile gelecek sezon planlamasını değerlendirdiği belirtildi.

KARAR OYUNCUYA İLETİLDİ

Haberde sarı-lacivertli yöneticilerin Edson Alvarez ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Fenerbahçe cephesinin oyuncuya alınan kararı resmen ilettiği ve kendisine teşekkür ettiği ifade edildi.

MİLLİ TAKIMA KATILDI

Ayrılık süreci netleşen 28 yaşındaki futbolcunun kulüpten izin alarak Meksika Milli Takımı kampına katıldığı öğrenildi. Edson Alvarez’in 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında milli takımda yer aldığı belirtildi.

WEST HAM’A DÖNECEK

Tecrübeli futbolcunun Dünya Kupası organizasyonunun ardından bonservisini elinde bulunduran West Ham United’a dönmesi bekleniyor. Ancak İngiliz basınında çıkan haberlerde West Ham teknik ekibinin de Alvarez’i yeni sezon planlamasında düşünmediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE’DE YENİ YAPILANMA

Yeni sezon öncesi kadroda değişime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de orta saha transferi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin ayrılıkların ardından yeni hamleler yapması bekleniyor.