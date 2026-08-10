Malatya Kültür Yolu Festivali'nin İkinci Günü Dolu Dolu Geçti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde tarihi ve manevi mirastan geleneksel el sanatlarına, yaratıcı tasarım çalışmalarından çocuk etkinliklerine uzanan programıyla devam etti. Festival kapsamında sanatçı Simge konser verirken, Arslantepe Karşılama Merkezi'nde " Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ziyarete açıldı.

Festivalin ikinci gününde sahne alan Simge, konser boyunca "Ben Bazen", "Mış Mış", "Aşkın Olayım" ve "Kalpsiz Bir Serseri" başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler şarkılara eşlik ederken, festival alanında akşam boyunca hareketli anlar yaşandı.

"OSMANLI'NIN MUKADDES EMANETLERİ" SERGİSİ ZİYARETE AÇILDI

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında Arslantepe Karşılama Merkezi'nde ziyarete açılan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinde, İstanbul Türbeler Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa, Edirne ve Manisa müzeleri, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonlarından seçilen 37 eser bir araya getirildi.

Sergide Kabe örtüleri, Hz. Muhammed'e ait kutsal emanetler, Sakal-ı Şerif ve muhafazası, Kur'an-ı Kerim nüshaları, Surre Kesesi, Kabe Anahtarı Kesesi, Kıblenüma, Usturlap ve Rubu Tahtası ile Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerine ait sikkeler yer aldı.

GELENEKSEL EL SANATLARI ATÖLYELERDE YAŞATILDI

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde Gülhan Bakan tarafından yetişkinlere yönelik düzenlenen İğne Oyası Atölyesi'nde, Anadolu'da kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel el sanatının incelikleri katılımcılarla paylaşıldı.

"Motiflerde Malatya, Dokusunda Kültür" atölyesinde ise Malatya'nın kültürel mirası ile Kahramanmaraş'ın geleneksel sanat ve zanaat birikimi bir araya getirildi. İki kentin ortak kültürel mirasını yansıtan halı ve kilim motiflerinin yanı sıra ahşap baskı, dokuma, tezhip ve nakış sanatları uygulamalı çalışmalarla katılımcılara tanıtıldı.

ÇOCUKLAR RENKLERLE KENDİ TASARIMLARINI OLUŞTURDU

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Mandala Desenli Taş Figür Boyama" atölyesinde mandalanın tekrarlayan desenleri taş figürlerle buluşturuldu. Çocukların ve yetişkinlerin birlikte katıldığı çalışmada katılımcılar, renkleri ve hayal güçlerini kullanarak özgün desenler oluşturdu.

Kütüphanede 7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen Bez Çanta Boyama Etkinliği'nde ise çocuklar kendi bez çantalarını farklı renk ve desenlerle tasarladı.

Kaynak: ANKA