Haberler

Malatya'daki TEKNOFEST İHA yarışları tamamlandı

Malatya'daki TEKNOFEST İHA yarışları tamamlandı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA'da TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları' yarışmalarında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

MALATYA'da TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları' yarışmalarında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında Malatya'da düzenlenen İHA Yarışmaları sona erdi. 110 takım arasından dereceye giren takımlar için Tulga Havalimanı'nda ödül töreni düzenlendi. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner ile birlikte kurum ve kuruluş temsilcileri ve veliler katıldı.

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnsansız Hava Araçları yarışlarından dolayı deprem görmüş ve umutların yeniden yeşerdiği bir şehirde bilim ve teknolojinin konuşuyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uluslararası sistemin çöktüğü yeni bir cahiliyet döneminin yaşandığını ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi:

"O yüzden bizim hayatta kalabilmemiz için başta savunma sanayi olmak üzere yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak, ülkemizi daha güçlü ve daha bağımsız hale getirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milli teknoloji hamlesini hayata geçiriyoruz. Yıllardır bu alana yatırım yapıyoruz. Bizler kendimizi geliştirmeliyiz. O nedenle siz gençlerin bu alana ilgili oldukça önemli."

'FİKİRDEN PROJEYE'

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner ise başarılı bir mühendis, bilim insanı ve teknoloji girişimcisi olmanın her şeyi ilk seferinde doğru yapmak olmadığını belirterek, "Karşılaştığı problemi yeniden incelemek neden olmadığını anlamak ve daha iyisini yapabilmek bizim için en büyük kazanımdır. Sizlerin yaşlarınızda başlayan merak, ileride teknolojilerin başlangıcı olacak. Bugün bu yarışmada fikirden projeye, projeden ürüne birçok şey ürettiniz. TÜBİTAK olarak bizlerin hedefi merak eden, araştıran ve üretmek isteyen gençlerimize destek olmak. Biz biliyoruz sizler sadece var olan teknolojiyi kullanan değil, onu anlayan, geliştiren ve dünyaya teknoloji sunan insanlar olacaksınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili vekillere soğuk duş
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe! Çok sayıda asker esir alındı

Cephede tüm hesaplar altüst oldu! Onlarca askeri tek tek esir aldılar
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Manchester derbisinde skandal hata! Hakem Kurulu özür diledi

Şaka değil gerçek! Bu gol için sadece özür dilediler
İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı
Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti

Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti
Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Adana'da limon hasadı başladı: Dalında 5 TL olan limon markette 100 TL

Dalında 5 TL, markette 100 TL! Aradaki fark dudak uçuklattı
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde