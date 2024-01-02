Malatya'da devrilen yolcu otobüsüne tır çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

İstanbul'da Malatya'ya giden yolcu otobüsü Akçadağ Develi Mahallesi'nde devrildi. Aynı istikamette giden tırın da devrilen otobüse çarpmasıyla meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSE DEVRİLDİ

Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.