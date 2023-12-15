Malatya'da 'Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi

Malatya'da depremzedelere psikolojik ve sosyal destek verecek merkez açıldıMahir ALAN/MALATYA, - Depremzedelere psikolojik ve sosyal destek vermek hedefiyle Hayat Holding ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle Samanköy'deki konteyner kentte yapılan 'Hayat İyi Yaşam Merkezi' açıldı.

Malatya'da depremzedelere psikolojik ve sosyal destek verecek merkez açıldı

Mahir ALAN/MALATYA, - Depremzedelere psikolojik ve sosyal destek vermek hedefiyle Hayat Holding ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle Samanköy'deki konteyner kentte yapılan 'Hayat İyi Yaşam Merkezi' açıldı. AFAD koordinasyonu ve Malatya Valiliği desteğiyle hayata geçirilen merkezde üniversite akademisyenlerinin katkısıyla eğitim programları düzenlenecek.

Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılış törenine Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basrı, Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, rektör yardımcıları, Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Merkezdeki eğitimler ve atölye çalışmaları Hacettepe Üniversitesi'nin farklı bölümlerinden akademisyenlerin desteğiyle hazırlandı. Uygulamalı atölye çalışmalarında depremden olumsuz etkilenen kişilere psikolojik ve sosyal destek verilmesi hedefleniyor. Ayrıca, depremzedelerin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimleri için de çalışmalar yapılacak.

Törende konuşan Malatya Vali Yardımcısı Bilal Basrı, "Hepimizin malumu olduğu üzere 6 Şubat ve akabinde meydana gelen depremler milletimizin üzerinde derin yaralar açılmasına neden oldu. Fakat devlet-millet iş birliğiyle, hayırsever insanların destekleriyle bu yaralarımızı sarmaktayız ve sarmaya devam edeceğiz. Tabii bu depremlerden en çok etkilenen grupların başında çocuklarımız yer almaktadır. Yarınlarımız olan çocuklarımıza destek olmak maksadıyla Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılmasında emeği geçen Hayat Holding yetkililerine, Hacettepe Üniversitesi'ne ve herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek "İlk fazda amacımız başta çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere,

bölgedeki tüm vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderebilmekti. Ancak temel ihtiyaçları karşılamak ne kadar hayati ise depremin yol açtığı acıları ve çaresizliği iyileştirmeye katkıda bulunmak da o kadar önemli. Bu nedenle, ikinci fazda kurumsal destek amacımızı bölgedeki vatandaşlarımızın orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak odağında planladık. Bu çalışmalardan edindiğimiz en önemli izlenim yaşanan travmanın etkisini azaltacak psikolojik ve sosyal desteğe olan ihtiyaçtı. Özellikle bebekler, çocuklar, gençler ve yaşlılar için sürecin oldukça zorlayıcı olduğunu tespit ettik. Hayat İyi Yaşam Merkezi projesinin temelleri bu tespitler üzerine inşa edildi" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ise şunları söyledi:

"Bugün burada Hayat Holding iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz 'Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Bu projenin çıktılarının beklenen etkisi kısa vadede depremden etkilenen bireylerin desteklenmesi ve sosyal entegrasyonun sağlanması iken, orta ve uzun vadede bölgedeki eğitim ve refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. Çalışmalara başlayalı çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, Hacettepe Üniversitesi'nin bilimsel birikimi ve deneyimi Hayat İyi Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden 3 bini aşkın vatandaşımızla paylaşılmıştır. Şu ana kadar Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde gönüllü olarak hizmet veren 30 Hacettepe Üniversitesi personeli; ergoterapi, anne ve bebek destek, 65 yaş üstü özel ve sosyal destek, sanatla gelişim ve oyunla gelişim destek odalarında faaliyet gösterdiler. Aynı zamanda çocuk ve gençlere yönelik erişkin eğitimi faaliyetleri ve okuma yazma eğitimleri de dahil olmak üzere farklı konularda akademik çalışmalarımız devam etmektedir. Bölge halkının sosyal ihtiyaçları göz önüne alınarak grup çalışmaları ve sohbetleri ile psikososyal rehabilitasyona katkı sağlanmaktadır. Bu süreçlerde bireysel ihtiyacı olduğunu saptadığımız vatandaşlarımızı ise devletimizin bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarına yönlendirmekteyiz. Hayat İyi Yaşam Merkezi sayesinde bölgede hizmet sağlayan Hacettepe Üniversitesi çalışanları, üniversitemizin toplumla daha yakın ilişkiler kurmasına, akademik kabiliyetlerimizin toplumumuzun yararına, toplumumuza ulaşmasına ciddi katkılar sağlıyorlar."

Konuşmaların ardından Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Merkezde müzik eğitimi alan çocuklardan oluşan 'Hayat İyi Yaşam Merkezi Korosu üyeleri performans sergiledi. 20 bin depremzedenin konakladığı 3 bin 800 konteyner kapasiteli Malatya Samanköy Konteyner Kenti'nde 1 dönüm arazi üzerine kurulan merkez, konteyner kentteki depremzedelerin farklı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlandı.

ÇALIŞMALAR GÜNLÜK VE HAFTALIK OLARAK PLANLANIYOR

Merkezde; 4 bin kitaplık bir kütüphane, bilgisayar odası, anne ve bebek destek ünitesi, 65 yaş üstü destek ünitesi, ergoterapi ünitesi, oyunla gelişim ve sanatla gelişim üniteleri ile etüt ünitesi ve iki büyük çamaşırhane bulunuyor. Ünitelerin resim ve müzik alanlarında sanatla duyguları ifade etme, dışa vurum etkinlikleri, kitap okuma, yenidoğan bakım ve beslenme, çocukluk çağı aşılaması, çocuk ve yaşlılara yönelik ergoterapi uygulamaları, psikolojik destek gibi çalışmaların farklı yaş gruplarına göre günlük ve haftalık planlanması yapılıyor.

Pazar günü hariç haftanın 6 günü sabah 09.00'dan akşam 18.00'e kadar süren eğitim ve atölye çalışmalarında depremzedelerin sosyal hayata yeniden kazandırılmaları için zihinsel ve bilişsel becerilerinin gelişimine katkı sunmak önceliklendiriliyor. Ayrıca merkezin bahçesinde çocuklar için bir açık hava parkı da bulunuyor.