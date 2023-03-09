Malatya'da devrilen kamyonda 7 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Malatya'nın Darende ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Malatya'nın Darende ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fikret Zaif (37) yönetimindeki 44 ADN 977 plakalı kamyon, şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kamyonun içerisinde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen kazanın nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel Darende Malatya Güncel Haberler

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