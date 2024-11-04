Malatya'da Asayiş Olayları Yüzde 9 Azaldı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ekim ayında kentte meydana gelen asayiş olaylarının 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını söyledi.

Yavuz, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, kentte ekim ayında terör örgütlerine yönelik 11 operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını, 15'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğini anlatan Yavuz, göçmen kaçakçılığına yönelik 3 operasyon gerçekleştirildiğini, yakalanan 3 göçmen kaçakçısından 2'sinin tutuklandığını, 1'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 81 düzensiz göçmenin ise geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Yavuz, narkotik suçlarla mücadelelerinin de sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Bu dönem içerisinde 301 operasyon gerçekleştirilmiş 417 kişi gözaltına alınmış, 40'ı tutuklanmış, 22'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan narkotik maddelerde ise 31 bin 50 gram eroin, 25 bin 460 gram sentetik uyuşturucu, 100 bin 336 sentetik hap, 44 bin 482 gram esrar, 5 bin 371 gram skunk, 1167 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Son dönemde sentetik ecza yakalamalarında ciddi bir artış mevcuttur. Operasyon sayısı bakımından 2022 yılı ekim ayında 277, 2024'te ise 301 operasyon düzenlenmiş olup, operasyon sayısı 2022'ye göre yüzde 8 artmıştır. Organize suçlarla mücadelemiz de yine kararlılıkla devam ediyor. Ekim ayı içerisinde 4 operasyon gerçekleştirilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 18 tabanca ve 30 fişek ele geçirilmiştir."

Kaçakçılıkla mücadelenin de devam ettiğini aktaran Yavuz, 20 operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'inin tutuklandığını, operasyonlarda 28 kilogram tütün, 124 bin 720 makaron, 20 elektronik sigara, 20 cep telefonu, 2 bin 85 emtia, 8 tabanca, 9 av tüfeği, 294 tarihi eser, 590 litre kaçak alkol ele geçirildiğini bildirdi.

Yavuz, kentte geçen ay 2017 asayiş olayının meydana geldiğini, gözaltına alınan 270 şüpheliden 90'ının tutuklandığını dile getirerek, olay sayısının 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9 azaldığını ifade etti.

Konut dokunulmazlığı, evden hırsızlık, dolandırıcılık, aranan şüpheliler, siber suçlar, trafik olaylarıyla ilgili rakamları da paylaşan Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Malatya'nın huzurunu sağlamak için emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimiz tam bir iş birliği uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor. Diyoruz ki Malatya'nın huzurunu hep beraber sağlayalım. Güvenlik birimleri tarafından alınan tedbirlere ilaveten tüm vatandaşlarımızın güvenlik birimlerine, bizlere yardımcı olması her alanda destek vermesinin bizim başarımızı daha da arttıracağına gönülden inanıyoruz. Özellikle kurallara uyan, vatandaş görevini hakkıyla yerine getiren tüm Malatyalı kardeşlerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Toplumumuzun huzurunu bozan, bozmak isteyenlerle mücadelemizde kararlılıkla devam edecektir."